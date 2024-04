En la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal no hay avances en relación al caso de la Universidad Autónoma de Sinaloa, informó el Rector separado de sus funciones Jesús Madueña Molina.

Lo anterior en relación a una reunión que sostuvo el encargado del despacho de Rectoría, Robespierre Lizárraga Otero, y el Gobernador Rubén Rocha Moya, convocada por la Secretaria de Gobernación María Luisa Alcalde Luján, el pasado mes de marzo.

El universitario señaló que desde la Segob se ha mantenido comunicación con las autoridades universitarias.

La mesa de diálogo en la que participó el encargado del despacho de Rectoría, el Gobernador de Sinaloa y la titular de la Segob fue solicitada por universitarios el pasado 24 de febrero en la ciudad de Mazatlán cuando el Presidente Andrés Manuel López Obrador visitó el puerto.

En la visita de López Obrador se realizaron manifestaciones de personal de la UAS que acusó persecución política contra las autoridades de la universidad, pues algunas de ellas, como Madueña Molina, enfrentan procesos penales por presunto uso irregular de recursos públicos.

“Nosotros no tenemos ningún problema con el Presidente, el Presidente no ha tenido problemas con la Universidad, él siempre ha hecho hincapié en que se respete la autonomía, el que sea el diálogo que resuelva la controversia, muy diferente a la opinión del Gobernador que en diferentes ocasiones primeramente dijo que no iba a haber mesa y sí hubo mesa, decía que no viola la autonomía”, dijo el Rector separado del cargo.

Desde mediados de 2023 autoridades de la UAS, entre ellas el ex Comité de Adquisiciones de la institución, enfrentan procesos penales por presuntamente incurrir en ejercicio indebido al manejar el dinero de la universidad.

En octubre de 2023 Madueña Molina fue separado de su cargo como medida cautelar para enfrentar estos procesos.

Meses antes de que iniciaran los procesos penales, llevados en un juzgado estatal, la Auditoría Superior de Sinaloa intentó auditar a la UAS, pero debido a la resistencia se presentó una denuncia contra Madueña Molina y el actual encargado de despacho Robespierre Lizárraga Otero por abuso de autoridad.

“Le hemos comprobado que la Auditoría Superior del Estado no tiene competencia para auditar recursos federales y recursos propios de la Universidad y nosotros siempre hemos hablado con la verdad, no hemos hablado con la mentira”, dijo Madueña Molina, al referirse al Gobernador Rubén Rocha Moya.