¡Sin barreras ni distancias! El Bachillerato Virtual de la UAS, un modelo de éxito que trasciende fronteras y transforma vidas con innovación educativa

La Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) ha venido transformando su manera de enseñar para responder a las nuevas realidades de la sociedad. En ese camino, el bachillerato virtual se ha convertido en un verdadero caso de éxito, porque ha permitido que más personas continúen sus estudios sin que la distancia, el trabajo o las responsabilidades familiares sean un obstáculo, compartió Gabriel Roberto Pastor Casillas.

El director del Centro de Universidad Virtual compartió que este programa refleja muy bien el espíritu de lo que es la Universidad Autónoma de Sinaloa: una institución pública educativa comprometida con la equidad, la calidad y la innovación.

“Todo esto bajo la conducción de nuestro Rector, el doctor Jesús Madueña Molina, quien ha fortalecido una ruta clara poniendo siempre a los estudiantes en el centro del aprendizaje y la enseñanza. Su liderazgo ha sido clave para poder consolidar este tipo de proyectos estratégicos; aquí en la universidad entendemos que la educación virtual no solo es el futuro, ha sido el pasado y es el presente también. Por ello, estamos trabajando para que cada vez sea más sólida, cercana y humana”.

En ese sentido, agregó que estos esfuerzos están completamente alineados a lo que hoy se plantea a nivel nacional: la idea de ampliar las oportunidades a las diferentes personas que requieran estudiar el nivel medio superior, además de fortalecer la permanencia escolar.

Desde el bachillerato virtual se promueve una formación integral enfocada en el desarrollo académico, permitiendo que los estudiantes se mantengan, avancen y puedan concluir sus estudios; además, sus docentes están altamente capacitados en pedagogía digital y tecnologías propias como Moodle, una plataforma educativa institucional que ha permitido dar un seguimiento cercano al avance de cada estudiante.

“La idea es muy clara: que cada estudiante del bachillerato virtual tenga una experiencia formativa de calidad y que se sienta acompañado durante todo su recorrido”.

Por este motivo, el bachillerato virtual es un caso de éxito en la UAS. “No lo decimos solo en términos de números, sino por el impacto real en la vida de los estudiantes, ya que atiende a jóvenes y a personas adultas de diferentes regiones del estado, también del país y fuera de él; hemos tenido estudiantes que han estado en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Solo se requiere de una conexión estable a internet para poder enlazarse a nuestro bachillerato virtual y también de algún equipo de cómputo”.

El bachillerato virtual de la Universidad Autónoma de Sinaloa es una muestra de cómo la educación pública puede innovar sin perder ese sentido social. Es un proyecto que avanza con visión institucional y que responde a los retos actuales que tiene el país en materia de educación media superior; con esto, la institución reafirma su compromiso con Sinaloa, con México y con el mundo en materia de innovación, donde la educación sea una herramienta de transformación.

El proyecto virtual sigue creciendo al continuar trabajando en nuevas experiencias de aprendizaje, recursos interactivos, el uso de Inteligencia Artificial y de datos para mejorar la toma de decisiones académicas, además de iniciativas que promuevan el bienestar estudiantil.