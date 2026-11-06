Sin capacidad presupuestal para dar más recursos a la UAS, dice Gobernadora de Sinaloa

El Gobierno de Sinaloa no tiene capacidad presupuestal para entregar más recursos a la Universidad Autónoma de Sinaloa, que necesita mil 380 millones de pesos para cubrir aguinaldos y las dos quincenas de diciembre, informó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que su administración continuará acompañando a las autoridades universitarias en las gestiones ante el Gobierno federal, pues la solución a las necesidades financieras de la institución depende de la autorización de recursos extraordinarios por parte de la Federación.

“El Gobierno del Estado, ya lo conoce el Rector, no tenemos capacidad ya presupuestal para poder ampliar un presupuesto”, declaró.

Cuestionada sobre la posibilidad de otorgar otro préstamo o apoyo económico a la Universidad, Domínguez Nava recordó que recientemente se autorizó un adelanto de aproximadamente 146 millones de pesos.

“Pues ya les adelantamos, ¿no? Ya les hicimos un adelanto y ahorita lo que resolvería la demanda, la necesidad que ellos tienen, tendría que ser un presupuesto extraordinario por parte de la Federación”, respondió.

El adelanto fue de alrededor de 146 millones de pesos, correspondientes a recursos del presupuesto de diciembre que fueron entregados anticipadamente para que la UAS pudiera cubrir la segunda quincena de octubre.

La necesidad de recursos extraordinarios ha sido expuesta nuevamente por autoridades universitarias y representantes del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa (SUNTUAS), quienes advirtieron que la institución llega a noviembre sin tener asegurados los recursos para cerrar el año.

El vicerrector de la Unidad Regional Centro, Wenseslao Plata Rocha, informó que de los mil 380 millones de pesos que requiere la Universidad, 840 millones corresponden al pago de aguinaldos y otros 540 millones a las dos quincenas de diciembre.

Por su parte, el secretario general del Suntuas Académicos, Samuel Jesús Castro Camacho, reportó un déficit acumulado de mil 600 millones de pesos durante 2026 y señaló que los adelantos de participaciones y préstamos ya no son suficientes para atender las necesidades financieras de la institución.

Entre los problemas estructurales que la Universidad ha señalado se encuentran un subsidio por estudiante inferior a la media nacional, horas clase sin reconocimiento presupuestal y prestaciones que no están contempladas en los convenios oficiales de financiamiento.

Una de ellas es la jubilación dinámica, que beneficia a más de 6 mil extrabajadores y representa un gasto anual de 2 mil 600 millones de pesos, de acuerdo con el dirigente sindical.