Sin Cuén, el reto es complicado para el PAS: Robespierre Lizárraga

La ausencia de Héctor Melesio Cuén Ojeda, fundador y líder moral del Partido Sinaloense, representa un reto complicado para el instituto político, reconoció el dirigente estatal del PAS, Robespierre Lizárraga Otero.

Durante su intervención ante medios, Lizárraga Otero señaló que la pérdida de Cuén Ojeda, asesinado el 25 de julio de 2024, marcó profundamente al partido, tanto en lo político como en lo humano, al tratarse de una figura central en la construcción y consolidación del instituto político.

Destacó que en distintos municipios del Estado persiste el reconocimiento ciudadano hacia el legado del ex líder del PAS, incluso entre adversarios políticos.

“Continuamente en (Los) Mochis, en Escuinapa, donde me pare, donde me pare, me encuentro a hombres y mujeres que recuerdan la figura de Héctor Melesio con cariño, con reconocimiento, incluso hasta adversarios políticos le dan su lugar en esta historia”, resaltó.

“Sí, es un reto, es un desafío muy complicado, pero como lo decía Héctor Melesio: ‘nada que valga la pena es fácil’. Todo desafío hay que sí complicado en el ámbito profesional, en el ámbito personal, deportivo, empresarial y no se diga político, se vuelve más interesante en el logro más valioso entre más complicada esté la senda”.

Afirmó que la mejor forma de honrar su memoria es mantener al partido activo, trabajando y defendiendo las causas sociales que dieron origen al proyecto político que encabezó Cuén Ojeda.

El dirigente reiteró el llamado a que se haga justicia en el caso y sostuvo que esa exigencia se mantiene de manera permanente, mientras el PAS continúa reorganizándose y preparándose para el escenario electoral de 2027.

“La partida de nuestro fundador y líder moral, sin duda alguna ha cimbrado este partido... Por ello, en cada acción, en cada jornada de trabajo y como pasistas nos planteamos, hacemos un llamado a que se haga justicia sobre el caso de Héctor Melesio Cuén”, resaltó.

Aseguró que, pese a la ausencia de su líder moral, el partido sigue de pie, con estructura, representación política y una base ciudadana que respalda su continuidad como opción local en Sinaloa.

“Nosotros recordamos ese legado, pero la mejor manera de recordarlo, de reafirmarlo y de defenderlo es trabajando todos los días por un Sinaloa mejor. Esa era la visión de Héctor Melesio como político y esa es la idea y el legado que nosotros compartimos”, mencionó.

Héctor Melesio Cuén Ojeda perdió la vida la noche del jueves 25 de julio, a los 68 años, tras ser atacado a balazos en Culiacán.

Esa noche, Cuén Ojeda ingresó sin vida a una clínica particular de Culiacán, alrededor de las 22:30 horas.

En un inicio, las autoridades informaron que había sido víctima de un intento de asalto en una gasolinera de la zona norte de la ciudad; sin embargo, peritajes posteriores establecieron que fue asesinado horas antes en el fraccionamiento Huertos del Pedregal y que su cuerpo fue trasladado posteriormente para simular otro escenario.

Días después, Ismael “El Mayo” Zambada García difundió una carta en la que afirmó que Cuén Ojeda fue asesinado durante una reunión de miembros del Cártel de Sinaloa, que derivó en su detención, versión que motivó a la Fiscalía General de la República a atraer el caso.

Las investigaciones federales detectaron indicios balísticos y biológicos que contradecían la versión inicial, lo que derivó en la renuncia de la entonces Fiscal General del Estado, Sara Bruna Quiñónez Estrada.