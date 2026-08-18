Sin daños mayores por lluvias en Culiacán, dice Gobernadora

Las fuertes lluvias registradas la tarde del lunes en Culiacán dejaron un saldo sin daños mayores a la infraestructura urbana, aunque Protección Civil tuvo que rescatar a 25 pasajeros de dos camiones urbanos que quedaron varados por el crecimiento de arroyos, informó la Gobernadora Yeraldine Bonilla Valverde.

Señaló que los pasajeros fueron puestos a salvo y no presentaron lesiones.

“El reporte de Protección Civil nos indica que la mayoría de las lluvias se presentaron aquí en Culiacán, donde tuvimos el tema de dos camiones y carros varados por las inundaciones, pero fueron dos camiones que tuvieron afectaciones, donde 25 personas fueron rescatadas, pero no tuvieron lesiones, y ya se encuentran en sus casas”, informó.

Bonilla Valverde advirtió que los automovilistas y operadores del transporte público deben evitar cruzar zonas con escurrimientos, debido al riesgo que representan las corrientes durante las lluvias.

“El llamado es que eviten pasar por los escurrimientos de agua porque ponemos en riesgo la vida de muchas personas que van en los camiones”, expresó.

Calificó como irresponsable que los choferes intenten atravesar corrientes y pidió consultar los avisos de Protección Civil antes de circular por zonas susceptibles de inundación.

“Sí es un acto irresponsable por parte de los choferes de los camiones, por eso les solicito que tenemos que cuidar la vida que traen ellos en los camiones”, señaló.

En cuanto a las viviendas donde se reportó ingreso de agua, informó que brigadas de Protección Civil realizarán recorridos para identificar las afectaciones y brindar apoyo a las familias.

También recordó que existen albergues habilitados en distintos puntos del estado para atender a personas que habitan en zonas de riesgo y que requieran resguardarse durante una emergencia.

Como aspecto positivo de las lluvias, Bonilla Valverde destacó que el almacenamiento promedio de las presas de Sinaloa alcanzó 35 por ciento, mientras que las presas Santa María y Picachos, en el sur del estado, ya se encuentran llenas.

“Tenemos a nivel estatal el 35 por ciento de agua en las presas, dos presas ya llenas, las del sur, que son la Santa María y la Picachos; se viene una muy buena temporada el próximo año para los agricultores”, afirmó.

Consideró que los niveles actuales permiten prever condiciones favorables para el próximo ciclo agrícola otoño-invierno.