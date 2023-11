Mientras que no exista una denuncia formal, Morena Sinaloa no puede hacer algo al respecto del presunto ejercicio irregular de fondos públicos que ha hecho el Diputado local, Pedro Alonso Villegas Lobo, dijo la dirigente estatal del partido, Merary Villegas Sánchez.

“Como partido, mientras no tengamos una denuncia concreta, no podemos hacer nada, y para eso están las instancias correspondientes como la Comisión Nacional de Honor y Justicia y la Comisión de Ética de aquí del estado, nosotros como Comité Ejecutivo Estatal no somos juzgadores”, respondió Merary Villegas.