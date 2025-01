Mientras no exista una denuncia formal ante la Dirección del Trabajo y Previsión Social de Sinaloa, no puede sancionarse a concesionarios de los camiones que ofrecen el servicio de transporte público urbano que no otorguen prestaciones de ley a los operadores, indicó el director del Trabajo y Previsión Social.

Marco Antonio Zazueta Zazueta señaló que es una obligación de los propietarios de camiones asegurar a los choferes, sin embargo, en la dependencia no hay denuncias por parte de los trabajadores en torno a algún patrón.