Sin detenidos por ataque a chofer que trasladaba estudiantes en Escuinapa

Sin personas detenidas y con un operativo de patrullaje en comunidades serranas se mantiene la respuesta de las autoridades al ataque a balazos contra un chofer de transporte público que trasladaba estudiantes en Escuinapa informó el secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López. “Se coordinó para realizar patrullamientos desde las diferentes zonas serranas, las comunidades, más que nada de las áreas que transportan a jóvenes a esa área”.

“No, no hay no hay detenidos”. El funcionario señaló que según el testimonio del conductor, fueron dos personas a bordo de una motocicleta quienes lo agredieron mientras circulaba con pasajeros, entre ellos jóvenes que se dirigieron a la secundaria. “Refiere que eran dos personas en una motocicleta, uno iba conduciendo y el otro es el que tuvo los disparos”, declaró. El ataque, ocurrió la mañana del jueves 22 de octubre en la ruta de transporte entre El Roblito y Escuinapa. Indicó que el conductor, identificado como Hugo “N”, de alrededor de 55 años, resultó lesionado, pero logró llegar a un punto de vigilancia del Ejército Mexicano, donde solicitó ayuda.