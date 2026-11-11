Sin dinero para responder al sindicato, UAS pide aplazar huelga

La Universidad Autónoma de Sinaloa no tiene recursos para responder a las demandas económicas de sus trabajadores y solicitó al sindicato aplazar el estallamiento a huelga previsto para el próximo 19 de noviembre, informó el Rector Jesús Madueña Molina.

El Rector explicó que la administración universitaria no ha podido presentar una propuesta para atender el pliego petitorio, debido a las dificultades financieras que enfrenta la institución.

“Hasta este momento no hemos podido ni siquiera hacer algún ofrecimiento porque no tenemos recursos para poder enfrentar eso”, reconoció.

Ante esta situación, la Universidad solicitó al Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Autónoma de Sinaloa una prórroga hasta el 30 de noviembre, con la intención de avanzar en las gestiones para conseguir recursos.

Madueña Molina aclaró que la decisión corresponde a los trabajadores, quienes deberán resolver la petición conforme a sus procedimientos sindicales.

“Yo ya hice la solicitud, vamos a ver qué es lo que responden en el transcurso de la semana y ya ellos bajo su procedimiento notificarán al juez lo correspondiente”, explicó.

El emplazamiento a huelga fue presentado formalmente por el sindicato y recibido por la administración universitaria el pasado 30 de octubre, cuando también comenzaron las mesas de negociación para revisar el pliego petitorio.

El Rector reconoció que existe un riesgo real de que la huelga estalle si no se alcanza un acuerdo antes de la fecha establecida.

“El riesgo es real, el sindicato definirá bajo sus procesos qué es lo que va a hacer”, expresó.

Señaló que su responsabilidad es informar a los trabajadores sobre la situación financiera de la Universidad, los recursos disponibles para noviembre y las necesidades que tendrán para diciembre.

La situación económica de la UAS también compromete el cierre del año.

Madueña Molina informó que la institución necesita mil 380 millones de pesos únicamente para cubrir las dos quincenas de diciembre y el aguinaldo.

De esa cantidad, 540 millones corresponden a la nómina de ambas quincenas y 840 millones al pago de aguinaldos, sin contar adeudos con proveedores y otras prestaciones laborales.