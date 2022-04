Sin dinero Sectur no va a hacer nada... y nada se ha hecho, cuestionan hoteleros de Culiacán

Desde que la Asociación de Hoteles y Moteles de Culiacán tuvo acercamiento con la Secretaría de Turismo del Gobierno estatal, Manuel de las Rivas aseguró haberle comentado a la titular, María del Rosario Torres Noriega, que se quedara en Culiacán porque desde Mazatlán sería más difícil gestionar los recursos.

Ahora, después de tres meses, De las Rivas recalca que no se ha hecho nada desde la oficina de Turismo.

“No lo sé, yo la conozco, a mí me cae muy bien la Secretaria, es muy simpática y es bien amable; yo no le puedo pedir... exactamente, no le puedo pedir peras al olmo, si no tiene recursos, pues no tiene recursos”, expresó.

“Yo le dije: Secretaria, primeramente tienes que estar en Culiacán, no te vayas a Mazatlán, en Culiacán está el dinero y tu labor es estar tocando la puerta para que te den dinero, porque sin dinero no vas a hacer nada, y nada se ha hecho, ¿no?”.

De las Rivas encabezó esta semana una conferencia para recordarle el Gobierno estatal que en cinco meses no han aterrizado ningún proyecto de promoción turística para Culiacán, como centro de negocios, pese a que sí se han entregado las retenciones del Impuesto por Hospedaje.

“Entonces, ah... y luego acuérdense que ‘Radio Pasillo’ habla de que hay dos corrientes en el gobierno, hay unos de un lado, hay otros de otro lado; entonces, entre que se pelean, de la arena de la parte política, no entienden que ya tienen un trabajo que ejecutar mientras que estén al frente de lo que les tocó”, recalcó.

“O sea, es un honor, señor, un honor, servir a la ciudadanía, y no lo entienden, es un honor y un privilegio”.