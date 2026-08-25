Sin estar del todo de acuerdo, Coparmex espera un giro positivo en Sinaloa con Graciela Domínguez

Aunque el sector empresarial de Sinaloa no quedó del todo satisfecho con la decisión del Congreso del Estado de designar a Graciela Domínguez Nava como Gobernadora interina, en Coparmex mantienen la esperanza de que su llegada represente un cambio productivo para la entidad.

La presidenta de esta cámara empresarial, Martha Reyes Zazueta, señaló que esperan que la nueva administración tenga una visión productiva y constructiva, especialmente en temas relacionados con la economía y la seguridad.

Reconoció que el sector empresarial no fue tomado en cuenta durante el proceso de selección y consideró que la decisión respondió principalmente a una conveniencia partidista de Morena.

Aun así, afirmó que buscarán dejar atrás las diferencias y establecer un acercamiento inmediato con Domínguez Nava para plantear rutas de trabajo en beneficio de Sinaloa.

“Lastimosamente, no podemos decir que estamos muy contentos porque se tomó la decisión unilateral donde nosotros fuimos ignorados, nunca nos preguntaban a nosotros qué perfil necesitábamos y mucho menos a los partidos de oposición que también estaban ahí en el Congreso. Fue una decisión a conveniencia y al modo de unos cuantos y no de los intereses de los sinaloenses”, expresó.

Reyes Zazueta agregó que si Graciela Domínguez Nava tiene la intención de buscar la Gubernatura en las elecciones de 2027, su desempeño durante el próximo año será su principal carta de presentación ante los ciudadanos.

“Creo que va a ser la mejor campaña que puede tener Graciela si hace bien su trabajo, que trabajemos en equipo el sector empresarial con el sector Gobierno para poder darle una estabilidad y una esperanza al sinaloense” señaló.

La dirigente empresarial reiteró que no están completamente de acuerdo con su llegada al Gobierno interino, pero confían en que pueda generarse un cambio y, sobre todo, una mayor apertura y atención hacia el sector empresarial.

“Pero queriendo nosotros siempre buscar ver esa parte del lado proactivo no te quiero decir positivo porque positivo va a ser cuando salgamos de esta crisis. El lado proactivo es que tenga ella como mujer la sensibilidad y la empatía de quererse sentar con los empresarios, no solamente para la foto, para poder conjugar los esfuerzos y poder tener un rumbo de rescate de Sinaloa” enfatizó.