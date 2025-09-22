$!Sin eventos masivos, horarios limitados y actividades culturales, conmemorará Ayuntamiento aniversario 494 de Culiacán

El Ayuntamiento de Culiacán conmemorará su 494 aniversario sin eventos masivos y con una cartelera cultural, deportiva y artística limitada a un horario hasta las 20:00 horas.

La apuesta de este festejo se da en medio de una crisis de seguridad que ha impactado a la ciudad desde hace más de un año tras el estallido de una guerra interna de las facciones que integran el Cártel de Sinaloa.

El anuncio se hizo este mismo lunes por autoridades municipales, Karla Fernanda García, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Culiacán y José Ambrosio Valenzuela, presidente del Patronato de Rehabilitación de los Centros Históricos de México y del Patronato del Paseo del Ángel.

Estos eventos también prevén impulsar la reactivación de la economía local afectada por la ola violenta.

Por ello, los días viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de septiembre harán la Verbena Popular Canirac en la que participarán negocios locales que presentarán su platillos más representativos.

“Obviamente por la naturaleza de la actividad, el Paseo del Ángel siempre va a tener una cartelera un poquito más extendida de horario, pero todas las demás actividades se realizan más tardar a las 8 de la noche”, aseguró Adolfo Plata Guzmán, director del Instituto Municipal de Cultura.

“El fin de semana sí iba a estar un poquito más cargada la actividad, pero siempre en espacios públicos, que están dentro de los espacios que nosotros manejamos como Ayuntamiento de Culiacán”, dijo.

Los festejos iniciarán a las 17:00 horas de este mismo lunes con un evento de freestyle en el Parque Acuático.

Entre las actividades también destaca el 44 Foro Internacional de la Cineteca Nacional, que proyectará filmes del 22 al 28 de septiembre.

Además, durante los días 26, 27 y 28 de septiembre llevarán a cabo una serie de conciertos en el Paseo del Ángel, de 17:00 a 22:00 horas.

Para el lunes 29 de septiembre, a partir de las 7:00 horas harán una misa por el 494 aniversario.

Ese mismo día la Banda Sinfónica de la Guardia Nacional hará una presentación a las 8:00 horas es las escalinatas de la Catedral.