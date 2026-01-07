Sin fecha definida para visita del Gabinete federal de seguridad a Sinaloa: Rocha Moya

El Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que no existe una fecha definida para la visita del Gabinete federal de seguridad a la entidad, en un contexto en el que el esquema de seguridad estatal se encuentra en proceso de ajuste.

Durante una entrevista, explicó que el modelo de seguridad que se implementó previamente será modificado, como parte de una revisión de las estrategias que se aplican en coordinación con la Federación.

Rocha Moya señaló que como parte de este proceso, viajará a la Ciudad de México, donde sostendrá reuniones con autoridades federales para abordar los temas relacionados con seguridad y coordinación institucional.

Indicó que estos encuentros permitirán revisar los ajustes necesarios en el esquema de seguridad, aunque aclaró que, por el momento, no se tiene confirmada una visita específica del Gabinete federal a Sinaloa.

El Gobernador reiteró que la coordinación con el Gobierno federal se mantiene activa y que las estrategias se revisan de manera constante, en función de la situación que se presenta en la entidad.