$!Sin flores ni nombres: la fosa común que nadie visita este Día de Muertos en Culiacán

Este 2 de noviembre, los panteones de Culiacán reciben a familias que llegan con flores, veladoras y herramientas para limpiar las tumbas de sus seres queridos. Hay quienes llevan música, fotografías y alimentos para acompañar, aunque sea por unas horas, a quienes ya no están.

El Ayuntamiento estima que más de 100 mil personas visitarán los panteones del municipio durante las celebraciones del Día de Muertos. Para recibirlas, desplegó un operativo con más de mil elementos de distintas corporaciones y dependencias.

Pero en el Panteón 21 de Marzo hay un espacio que contrasta con el movimiento de esta jornada.

No tiene cruces, lápidas, nombres ni fotografías. Tampoco hay flores recién colocadas o familias reunidas alrededor de una tumba.

A simple vista, parece un terreno vacío, sin ninguna señal que permita advertir que debajo de esa tierra descansan cientos de personas.