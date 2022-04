Sin importar los obstáculos, adultos mayores acuden a votar en consulta en Culiacán

Ernesto necesito unos segundo más para recuperar el aire. Tiene 82 años y su hijo menor lo acompañó del estacionamiento de la secundaria Gabriel Leyva Velázquez, en la colonia Cañadas, a emitir su voto.

La condición de salud de Ernesto no es la mejor, porque tiene diabetes e hipertensión, se ayuda a caminar con un bordón de su lado derecho y el hombro de su hijo del izquierdo.

Aún así acudió con su esposa Rosemary Torres para participar en la jornada electoral de consulta de revocación o ratificación de mandato que convocó el INE a petición de la Presidencia de la República y Andrés Manuel López Obrador.

“Pues es que para mi está bien el Presidente... es que no puedo hablar...”, dice y respira hondo. “Para mi ha estado bien el señor Presidente”.

Lizárraga es originario de un pueblo en las inmediaciones de El Rosario, al sur de Sinaloa.



- ¿Qué lo motivó a venir a votar?, ¿qué le gusta del Presidente?

La ayuda que le está dando al pueblo y pues que ha combatido muchas cosas.



Cuando responde, dentro del vehículo está su esposa Rosemary Torres, también de 82 años, y quien tuvo que recibir ayuda de personal del Instituto Nacional Electoral y una de las casillas, para que le llevaran la urna hasta el vehículo, porque no podía caminar para ir votar y tampoco tenía silla de ruedas.

“A mí me motivó que tan lindo que es López Obrador, entonces no es porque no dé lo que nos da”, aclaró.

“Porque tantas cosas que ha hecho más que otros Presidentes, pues”.

“Yo no sé mucho de política y a mi pues, una, dos, diez veces votaría por él”.

- ¿Y antes también votaba?

- Sí, pues yo siempre voté por el PRI, toda la vida, pues que mi marido andaba que PRI, que PRI, que PRI, y ahora no que López Obrador. Ahora además las oraciones, ya es una maravilla de que se quede el señor.