$!Sin incidentes consulta en la UAS; ‘expresiones están fuera de instalaciones universitarias’, aseguran

La consulta sobre la propuesta de reingeniería financiera que desarrolla la Universidad Autónoma de Sinaloa este viernes ha transcurrido sin incidentes aseguró José Carlos Aceves Tamayo, director general de Comunicación Social de la institución.
Sobre las manifestaciones en contra de la consulta, Aceves Tamayo señaló que estas se han realizado fuera de las instalaciones universitarias y reafirmó que son libres de expresarse.
“Sabemos que hay expresiones, pero estas se están dando fuera de las instalaciones universitarias y a ellos le debemos todo nuestro respeto, son libres de expresarse, de opinar. Nosotros los convocamos a que acudan a las urnas y finalmente en democracia es lo que se trata de generar consensos”, apuntó.
Afirmó que desde las 8:00 horas miles de trabajadores académicos, administrativos, activos y jubilados han ejercido su voto de manera libre, directa y secreta.
En ese sentido, destacó que la jornada se realiza de manera cívica, democrática y estable.
Precisó que para esta consulta se instalaron 851 urnas en 345 puntos, distribuidos en todas las unidades académicas y organizacionales del estado.
Indicó que la diferencia entre urnas y puntos se debe a que las urnas se separaron por tipo de personal: académico, administrativo, activo y jubilado.
“En todos los municipios se está llevando de manera estable, no se ha reportado ningún incidente ni nada. Afortunadamente no se ha reportado ningún incidente desde las 8 de la mañana, se instalaron las urnas, la jornada concluye a las 5 de la tarde y ahí en cada punto se estará levantando también el acta de escrutinio y habrá un cómputo final por parte de la Comisión de elecciones y consultas y los resultados se estarán dando el día lunes en la sesión del Consejo Universitario”, explicó Aceves Tamayo.
El funcionario agregó que la instalación de urnas en cada unidad académica buscó evitar traslados innecesarios de los trabajadores, atendiendo a la situación de violencia que atraviesa el estado, y para garantizar que cada votante pudiera participar de manera segura en su propio centro de trabajo.