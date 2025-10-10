$!Sin incidentes consulta en la UAS; ‘expresiones están fuera de instalaciones universitarias’, aseguran

La consulta sobre la propuesta de reingeniería financiera que desarrolla la Universidad Autónoma de Sinaloa este viernes ha transcurrido sin incidentes aseguró José Carlos Aceves Tamayo, director general de Comunicación Social de la institución. Sobre las manifestaciones en contra de la consulta, Aceves Tamayo señaló que estas se han realizado fuera de las instalaciones universitarias y reafirmó que son libres de expresarse. “Sabemos que hay expresiones, pero estas se están dando fuera de las instalaciones universitarias y a ellos le debemos todo nuestro respeto, son libres de expresarse, de opinar. Nosotros los convocamos a que acudan a las urnas y finalmente en democracia es lo que se trata de generar consensos”, apuntó.

Afirmó que desde las 8:00 horas miles de trabajadores académicos, administrativos, activos y jubilados han ejercido su voto de manera libre, directa y secreta. En ese sentido, destacó que la jornada se realiza de manera cívica, democrática y estable. Precisó que para esta consulta se instalaron 851 urnas en 345 puntos, distribuidos en todas las unidades académicas y organizacionales del estado. Indicó que la diferencia entre urnas y puntos se debe a que las urnas se separaron por tipo de personal: académico, administrativo, activo y jubilado.