Sin información sobre restos humanos colocados en Palacio Municipal de Mazatlán, dice Gobernadora

La Gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava aseguró que no tiene información nueva sobre los restos humanos dejados en el Palacio Municipal de Mazatlán el pasado martes 27 de octubre.

La Mandataria fue cuestionada sobre si la víctima ya había sido identificada y respondió que no tenía información al respecto y que son las autoridades quienes están realizando las investigaciones correspondientes.

“No tengo, no tengo información al respecto, las autoridades correspondientes siguen las investigaciones”.

“No tengo información al respecto más que lo que públicamente conocemos y son las autoridades competentes quienes estarán haciendo las investigaciones”, afirmó este jueves durante su visita al municipio de Juan José Ríos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30 horas del martes 27 de octubre, cuando dos hombres que viajaban en una camioneta blanca dejaron una hielera en los portales del Palacio Municipal, frente a las oficinas de Ingresos, en el Centro de Mazatlán.

De acuerdo con el reporte del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, los agentes que vigilaban el inmueble se acercaron a los sujetos y estos abandonaron el recipiente antes de retirarse.

En el interior de la hielera fue localizada una cabeza humana. Junto a ella había una cartulina con un mensaje.

Ese mismo martes, la Presidenta Municipal Estrella Palacios Domínguez condenó el hecho y afirmó que su Gobierno no aceptará ni normalizará expresiones de violencia o intimidación, independientemente de a quién estén dirigidas.

“Lamentamos y condenamos los hechos. Por respeto a las investigaciones, no voy a profundizar en el contenido del mensaje, pero sí quiero dejar muy claro y contundentemente que condenamos estos hechos, los reprobamos”, expresó.

Palacios Domínguez señaló que la Fiscalía General del Estado está a cargo de las investigaciones y que el Ayuntamiento colaborará para esclarecer lo ocurrido.