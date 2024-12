$!Sin invitaciones públicas previas, Gobierno de Culiacán abre las puertas de la Verbena 2024

La entrada tendrá un costo de 20 pesos por visitante, pero infantes menores de tres años no pagarán. Además, cobrarán cinco pesos por utilizar los baños y 30 pesos por estacionamiento.

A un lado está la Villa Navideña, un sitio decorado para fotografías con un enorme árbol navideño, luces y un templete para donde se presentarán musicales y eventos para los infantes que visten el sitio.

Hasta el fondo están dispersados los juegos mecánicos como la rueda de la fortuna, gusanito y la montaña rusa.

La señora Irma, acompañada por sus hijos y su yerno señaló que no se puede evitar salir, sin embargo siempre existe el temor de que algún evento violento se pueda desatar en cualquier momento.

“Con temor pero hay mucha policía, pues ya venimos. Hay que aprovechar a consumir también. Me imagino que como todo mundo nos sentimos pues con temor porque no podemos salir, sí salimos pero no salimos con confianza pues siempre está el temorcito de que algo pueda suceder”.

“Se ve tranquilo, es que es temprano, pues”, agrega.

Por fuera, el área es resguardada por cuatro patrullas de Tránsito Municipal y dos de la Policía Estatal. La entrada es resguardada por al menos 10 elementos de la Policía Municipal.