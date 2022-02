$!Sin miedo a la pandemia del Covid, la devoción por la Virgen de La Candelaria aglomera a cientos de feligreses en Quilá

En el caso de Jesús, un mecánico de 64 años que llegó esta mañana desde La Cruz de Elota, acompañado de su esposa y su hermana, la de hoy fue su primera visita.

“Le voy a decir la verdad, yo no había venido”, aseguró. “Es la primera vez que vengo”.

“Pues está tranquilón, para mí, como me han platicado que antes se ponía, había más, desde más, más gente, más... ahora está muy tranquilo”.

Jesús visitó hoy la virgen de La Candelaria porque tiene un pendiente, una manda que me prometió a su suegro cumplírsela desde hace más de 10 años cuando estaba vivo, porque él no pudo cumplir.

“Ahí andaban y al final de cuentas decían que no, según habían dicho que si iban a venir unos cuantos juegos, después dijeron que no, que porque estaba, por lo del covid y eso, para que no hubiera mucha saturación... si están quitando eso, ¿por qué no quitan el Carnaval de Mazatlán, que viene gente de todo el mundo? Aquí, pues viene gente que viene cada año, tras año, tras año, y es una tradición”, lamentó Nidia, de 39 años, quien es originaria de Quilá.

“De perdida hubo la misa, carrera no sé si haya habido, la cabalgata de cada año, las peregrinaciones también hubo este año, el año pasado creo que tampoco hubo”.