$!Sin nuevos impuestos Cabildo de Culiacán avala Ley de Ingresos propuesta para 2026 por $6,997 millones

El Cabildo de Culiacán aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Hacienda correspondiente a la Ley de Ingresos 2026, que proyecta captar un total de 6 mil 997 millones de pesos.
El dictamen presenta un aumento del 5.52 por ciento respecto a lo aprobado para 2025, al pasar de 6 mil 631 millones de pesos a 6 mil 997 millones, un incremento de 365 millones de pesos adicionales.
Estos recursos se integran principalmente por ingresos propios del municipio, así como por un aumento en las participaciones y fondos federales.
El Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, explicó que el documento presenta una estimación prudente, pero sólida.
“El monto total contempla los ingresos propios por diferentes conceptos, es decir, impuestos, derechos, obligaciones, y es importante destacar que no se consideran nuevos conceptos en este año”, señaló.
“Si bien es cierto se plantea un escenario conservador, pero en complemento con los fondos federales pues hablamos de más de 365 millones de pesos adicionales para el municipio”.
Peñuelas Castellanos explicó además que, una vez aprobada la Ley de Ingresos, se procederá a la revisión y dictamen de la Ley de Presupuesto de Egresos 2026, la cual deberá ser sometida a votación del pleno antes del 31 de diciembre.
El resto de lo aprobado
El resto de los dictámenes incluidos en la sesión fueron aprobados por unanimidad:
* Un dictamen de la Comisión de Gobernación que autoriza a Nueva Walmart de México S. de R.L. de C.V. la operación de un supermercado bajo el nombre “Bodega Aurrera Villa Bonita”.
* El dictamen de la Comisión de Urbanismo, Ecología y Obras Públicas relativo a la lotificación, vialidades y usos de suelo del desarrollo campestre “Ciudad Campanas”, ubicado en el ejido La Campana, sindicatura de Villa Adolfo López Mateos.
* Un segundo dictamen de la Comisión de Gobernación que avala la operación de un establecimiento con giro de bodega sin venta al público, igualmente bajo la denominación “Bodega Aurrera Villa Bonita”.