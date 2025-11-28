$!Sin nuevos impuestos Cabildo de Culiacán avala Ley de Ingresos propuesta para 2026 por $6,997 millones

El Cabildo de Culiacán aprobó por mayoría el dictamen de la Comisión de Hacienda correspondiente a la Ley de Ingresos 2026, que proyecta captar un total de 6 mil 997 millones de pesos.

El dictamen presenta un aumento del 5.52 por ciento respecto a lo aprobado para 2025, al pasar de 6 mil 631 millones de pesos a 6 mil 997 millones, un incremento de 365 millones de pesos adicionales.

Estos recursos se integran principalmente por ingresos propios del municipio, así como por un aumento en las participaciones y fondos federales.

El Secretario del Ayuntamiento, José Ernesto Peñuelas Castellanos, explicó que el documento presenta una estimación prudente, pero sólida.