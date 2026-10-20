$!Sin observaciones en el manejo de recursos, CEDH entrega informe al Congreso

La Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa recibió este martes el informe anual de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, entregado por su presidente, Óscar Loza Ochoa.

Entre los resultados presentados destacan las 3 mil 515 quejas recibidas, de las cuales 2 mil 250 se resolvieron de manera inmediata mediante gestiones ante las autoridades, asesoría jurídica, orientación y acompañamiento.

Asimismo, durante el periodo se integraron 868 expedientes de queja y se emitieron 15 Recomendaciones dirigidas a diversas autoridades.

Durante el encuentro, el Presidente de la Jucopo, el Diputado Eligio López Portillo, destacó la importancia de mantener la comunicación entre ambos organismos y reconoció el trabajo de la Comisión en la defensa de los derechos humanos en el Estado.

Oscar Loza Ochoa, presidente de la CEDH, explicó que el documento estaba preparado desde tiempo atrás, pero que las circunstancias que ha atravesado Sinaloa y los cambios en el Poder Ejecutivo retrasaron su entrega formal al Poder Legislativo.