Sin reportes de daños ni evacuaciones tras sismo percibido en Culiacán: Protección Civil

El coordinador de Protección Civil de Culiacán, Jesús Bill Mendoza Ontiveros, informó que hasta el momento no se tienen reportes de daños ni fue necesaria la evacuación de edificios tras el sismo de magnitud 6.1 registrado la tarde de este martes.

El funcionario explicó que, de acuerdo con la información preliminar del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico ocurrió a las 12:46 horas en Sinaloa.

“Hasta ahorita en el Municipio de Culiacán no se ha llevado a cabo una evacuación como tal se sintió el temblor, pero ahorita no registraron, hasta ahorita, una evacuación preventiva”.

Señaló que el sismo fue percibido por ciudadanos en algunas oficinas y municipios del estado y que ahora realizan recorridos de inspección en edificios públicos para verificar si existen afectaciones estructurales o alguna situación que amerite medidas adicionales.

“En estos momentos se están realizando de hecho los recorridos, Seguridad Pública, en el DIF, en el Ayuntamiento de Culiacán para ver si hay algún tema de daños o si es necesario evacuarlos”, apuntó.

Hizo un llamado a la población a conservar la calma y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

El Servicio Sismológico Nacional informó inicialmente de un sismo preliminar de magnitud 5.3, con epicentro 33 kilómetros al este de El Salto, Durango.

Posteriormente, señaló que el movimiento fue de magnitud 6.1, con epicentro 116 kilómetros al suroeste de Guasave, Sinaloa, y una profundidad de 5 kilómetros.