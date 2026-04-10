Sin reportes de robos ni vandalismo en escuelas durante Semana Santa en Sinaloa: SEPyC

La Secretaría de Educación Pública y Cultura no ha recibido denuncias por robos o actos de vandalismo en escuelas de Sinaloa durante el periodo vacacional de Semana Santa, informó la titular Gloria Himelda Félix Niebla.

La funcionaria indicó que durante el receso escolar no se han registrado denuncias formales a través de los canales institucionales ni en el call center habilitado para este tipo de reportes.

“No tenemos ningún reporte, incluso en el call center que nosotros tenemos habilitado para tal efecto, nos han recibido denuncias”, indicó.

Señaló que incluso en la mesa intersecretarial y en coordinación con autoridades de seguridad no se han confirmado incidentes en planteles educativos.

Respecto a versiones sobre un presunto robo en una escuela, aclaró que hasta el momento no existe información confirmada por parte de la dependencia.

Félix Niebla consideró que este escenario es positivo, aunque advirtió que no se debe bajar la guardia.

Explicó que será hasta el regreso a clases cuando directivos y personal docente realicen una revisión en los planteles, lo que permitirá conocer si hubo alguna afectación durante el periodo vacacional.

“No estamos exentos de que una vez que regrese la comunidad de educativa, las maestras, los directores y demás el próximo lunes se empiecen a sentir algunas cosas que hayan tenido afectación”.