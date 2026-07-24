Sin riesgos sanitarios en 22 playas de Sinaloa: Coepriss

Con el inicio de la temporada vacacional, las playas se mantienen entre los destinos más visitados por las familias sinaloenses y turistas, por lo que las autoridades sanitarias realizaron revisiones para garantizar condiciones adecuadas para los visitantes.

La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa informó que las 22 playas monitoreadas en la entidad se encuentran aptas para uso recreativo, luego de realizar 186 análisis previos al periodo vacacional, todos con resultados favorables.

La titular de Coepriss, Beatriz Aguilar Monroy, explicó que estos estudios se realizan antes de los principales periodos vacacionales, como Semana Santa y Verano, con el objetivo de detectar cualquier posible riesgo sanitario y evitar que la población ingrese a zonas donde el agua pudiera representar algún problema.

Aguilar Monroy destacó que, de acuerdo con los resultados obtenidos, las playas de los distintos destinos turísticos de Sinaloa cumplen con las condiciones necesarias para recibir visitantes.

“Es un programa que viene desde Cofepris a nivel nacional, en donde ellos marcan las playas que son aptas para uso recreativos, comentarte que las playas de Sinaloa, nuestras hermosas playas son aptas de ser visitadas, tenemos una excelente calidad en el agua”, expresó.

Asimismo, hizo un llamado a la población que acudirá a los centros recreativos a mantenerse informada a través de los canales oficiales de Coepriss y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades para disfrutar de sus vacaciones de manera segura.

“Claro, hacemos la invitación a la población sinaloense de visitar nuestras playas, igualmente pues al turismo nacional e internacional, las playas son de uso seguro. Comentarte también que en este tema seguimos haciendo monitoreos todo este tiempo pre vacacional y en tiempo de vacaciones en centros recreativos en balnearios y albercas”, señaló.

Las autoridades sanitarias reiteraron que continuarán con los monitoreos durante la temporada para mantener vigilancia sobre la calidad del agua y la protección de los visitantes.