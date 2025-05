Sin Vargas Landeros ni Genaro García inicia audiencia contra funcionarios del Ayuntamiento de Ahome

Sin el Presidente Municipal de Ahome separado de sus labores, Gerardo Vargas Landeros, y sin el Diputado desaforado Genaro García Castro, inició la audiencia por desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

A la audiencia solo llegaron Julio César Romanillo, ex Director de Seguridad Pública de Ahome y Fausto Ibarra Celis, ex titular del Órgano Interno de Control de Ahome.

Los funcionarios enfrentan delitos relacionados al manejo irregular de recursos públicos debido a la autorización de un contrato de renta de vehículos para Seguridad Pública por 171 millones de pesos.

Según la Auditoría Superior del Estado, el contrato se firmó de manera irregular, porque no se licitó a pesar de que el monto fue de 171 millones 451 mil 932.40 pesos para la renta de 126 vehículos.

El contrato fue firmado en 2021 y el monto total de renta resultó tres veces el costo estimado por la compra de los vehículos.

Vargas Landeros no acudió y justificó su ausencia como una situación de salud, pero entregó una petición por escrito para empoderar a sus representantes legales para responder durante el proceso por él. Mientras que García Castro se ausentó presentando un justificante de salud sobre una situación relacionada con su vista y no envió representantes legales.

Los funcionarios desaforados no son los únicos que enfrentan el proceso penal, pues con ellos se señalan a otros siete funcionarios y ex funcionarios del Ayuntamiento de Ahome, de los cuales únicamente acudieron a la audiencia Julio César Romanillo Montoya, ex Director de Seguridad Pública de Ahome, y Fausto Rubén Ibarra Celis, ex titular del Órgano Interno de Control de Ahome.

Cabe destacar que Ibarra Celis renunció al OIC a finales de octubre de 2024, mientras que Romanillo Montoya renunció al cargo de director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Ahome el pasado 3 de mayo.

En la primera audiencia se determinó que la FGE deberá entregar las carpetas de investigación a los señalados para retomar el juicio el próximo 11 de junio.

EL DESAFUERO

Gerardo Octavio Vargas Landeros, Presidente electo de Ahome, y Genaro García Castro, diputado desaforado de Morena, fueron separados de sus cargos por decisión del Congreso de Sinaloa en una sesión secreta que inició el 1 de mayo y se extendió hasta la madrugada del día 2.

La determinación del Congreso de Sinaloa ocurrió después de que la Auditoría Superior del Estado presentara una denuncia contra funcionarios y ex funcionarios de Ahome por posible manejo irregular de recursos públicos.

La denuncia fue recibida por la Fiscalía General del Estado, que después solicitó al Congreso de Sinaloa se le retirara el fuero a ambos funcionarios para poder iniciar un proceso penal en su contra.

Vargas Landeros es el tercer alcalde morenista en funciones de Sinaloa que resulta desaforado en tres años, el primero fue Jesús Estrada Ferreiro de Culiacán en 2022 y el segundo Luis Guillermo Benítez Torres en 2023.