$!Sinaloa a un año de guerra: ¿cómo llegamos aquí?

Miguel Ángel Félix Gallardo fue escolta del Gobernador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Célis. Eran los 60. Después, tras la operación Cóndor que trajo 10 mil militares a Sinaloa en 1976, se trasladó a Jalisco desde donde lideró el Cártel de Guadalajara, el germen de los primeros clanes que integraron lo que ahora conocemos como el Cártel de Sinaloa: los Carrillo, los Guzmán, los Zambada, los Esparragoza, los Beltrán Leyva.

Con Antonio Toledo Corro, Gobernador de 1981 a 1986, el narcotráfico se consolidó en Sinaloa. Fue él quien, ya retirado de la política, vendió en millones de dólares los terrenos de Las Cabras en Escuinapa al gobierno de Felipe Calderón para el desarrollo turístico del Centro Integralmente Planeado de Playa Espíritu. Proyecto que terminó rifado en lotes por López Obrador. Toledo Corro murió de 99 años tras comprar a los Venados de Mazatlán. Antes de morir, fue homenajeado por el Gobierno del Estado. Luego vino Francisco Labastida, quien gobernó de 1987 a 1992. Fue el primer candidato perdedor del PRI a la Presidencia y su hijo funcionario del malovismo. Durante su sexenio, Félix Gallardo fue detenido en un operativo ordenado por la PGR. En abril de 1989, tres de los funcionarios de seguridad más importantes de Sinaloa estaban “desaparecidos”; luego aparecieron presentados como cómplices del “Jefe de Jefes”. Incluso, el Coordinador del Plan Estatal de Seguridad estuvo prófugo. Mientras Félix Gallardo era el narcotraficante más relevante del País, en Sinaloa la estructura de seguridad estaba a su servicio. Labastida dijo entonces: “me fallaron los informadores”.

Vino después el ingeniero agrónomo Renato Vega Alvarado, que gobernó Sinaloa de 1993 a 1998 sin alterar el statu quo. Durante su gobierno hubo 1.6 asesinatos diarios y fue particularmente relevante la desaparición de tres jóvenes tras acudir a una fiesta en Las Quintas. Nunca aparecieron.

Vino después el ingeniero agrónomo Renato Vega Alvarado, que gobernó Sinaloa de 1993 a 1998 sin alterar el statu quo. Durante su gobierno hubo 1.6 asesinatos diarios y fue particularmente relevante la desaparición de tres jóvenes tras acudir a una fiesta en Las Quintas. Nunca aparecieron. Luego vendría Juan S. Millán, Gobernador de 1999 al 2004. Al final de su sexenio ocurrió el asesinato de Rodolfo Carrillo Fuentes en Culiacán, hermano de “El Señor de los Cielos”, que evidenció cómo la Policía Ministerial encabezada por Jesús Antonio Aguilar Íniguez, brindaba protección al crimen organizado. El comandante “Chuy Toño” estuvo prófugo y en la lista de los más buscados de la PGR con una recompensa de 5 millones de pesos. En un libro sobre sus memorias, de Arturo Santamaría, Millán niega haber tenido conocimiento de la situación a pesar del aparato de espionaje con el que contaba. Su sexenio promedió 1.25 asesinatos diarios. Aún así, Millán logró poner a Jesús Aguilar Padilla como candidato del PRI a la Gubernatura. Aguilar se impuso en una cuestionadísima elección al panista Heriberto Félix y gobernó Sinaloa de 2005 a 2010. Durante su sexenio, Calderón lanzó la “Guerra contra el narco” y en enero de 2008, Alfredo Beltrán Leyva “El Mochomo”, fue capturado en pleno Culiacán desde donde operaba. En mayo del mismo año, asesinaron a Édgar Guzmán, hijo de “El Chapo”. El Día de las Madres siguiente nadie salió en Culiacán. También fueron asesinados el vocero Óscar Rivera; el presidente de los ganaderos, Enrique Mendívil; y el Secretario de Turismo, Antonio Ibarra. Todos, crímenes impunes. Para 2010 Sinaloa promediaba 6.6 homicidios diarios. En la siguiente elección, Millán volvió a operar, esta vez contra Aguilar. Le ganó la partida con Mario López Valdez como candidato, un priista abanderado por la alianza PAN, PRD y PT. El candidato perdedor del PRI fue el empresario de la carne Jesús Vizcarra, que durante la campaña apareció en una foto con “El Mayo” Zambada. Malova gobernó de 2011 a 2016, rescató al comandante “Chuy Toño” del ostracismo y lo volvió jefe de facto de la seguridad en el estado. Su rol cómplice con el Cártel de Sinaloa está documentado en el juicio de “El Chapo” Guzmán. “Chuy Toño” fue retirado con honores, pensionado por la Policía y murió de Covid en 2020. Malova promedió 3.7 homicidios diarios y durante su gestión “El Chapo” fue recapturado dos veces en Sinaloa. Ese 2014, a mí me dieron un balazo, Malova dijo: “tuvo mala suerte, Adrián”.

Llegó entonces el empresario mazatleco Quirino Ordaz Coppel, quien rescató el estado para el PRI; gobernó de 2017 a 2021 con talante empresarial y el estilo de Atlacomulco. Logró la candidatura con el apoyo de Peña Nieto y los grandes empresarios del estado, imponiéndose al preferido del Gobernador, Gerardo Vargas, Secretario de Gobierno y uno de los operadores de la candidatura a la diputación local de Lucero Sánchez, pareja de “El Chapo” Guzmán. Ordaz militarizó la seguridad del estado al conveniar con la Policía Militar y poner elementos castrenses en los mandos principales. Durante su sexenio, los homicidios se redujeron de 4.2 diarios en 2017 a 1.76 en 2021, pero las desapariciones se dispararon a casi 3 diarias. También mataron al periodista Javier Valdez. El 17 de octubre de 2019, Culiacán vivió su primer Jueves Negro en un operativo fallido para detener a Ovidio Guzmán. Los criminales reaccionaron con acciones de narcoterrorismo en Culiacán y en ellas murieron tres víctimas inocentes y 11 militares fueron secuestrados. La derrota se la llevó el Gobierno federal, pues López Obrador ordenó liberar a Ovidio. Ordaz Coppel dijo no estar informado. En 2021 ganó, por primera vez en la historia, la izquierda en el estado. Lo hizo de la mano de Rubén Rocha Moya, ex Rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ex Jefe de Asesores de dos gobiernos priistas y entonces Senador por Morena. Era su tercera oportunidad. Lo logró en alianza con el Partido Sinaloense, fundado por Héctor Melesio Cuén Ojeda, otro ex Rector a quien Rocha había criticado por convertirse en cacique de la Universidad. A ese partido sigue afiliado más del 60 por ciento de la nómina universitaria y fue otro de los impulsores de Lucero Sánchez. Los morenistas defendieron la alianza con el argumento de que era más importante “el proyecto” y había que “amarrar la elección”. Durante la elección de 2021, el crimen organizado participó activamente secuestrando operadores electorales del PRI, reventando casillas y amenazando candidatos en Culiacán y Badiraguato; se presentaron 44 denuncias por delitos electorales, 7 de ellas por desaparición de personas. Rocha le ganó casi 2 a 1 a Mario Zamora. Sinaloa cerró 2022 con 495 homicidios, era la cifra más baja de los últimos 15 años, pero con 962 personas desaparecidas. El Gobierno del Estado lanzó el “Puro Sinaloa”, campaña positiva sobre Sinaloa. Se hablaba incluso de la pacificación del estado como caso de éxito. Pero a poco más de un año de gobierno, Rocha Moya se enfrentó a un segundo Jueves Negro. Esta vez el operativo fue en Jesús María, afuera de Culiacán. La Sedena tuvo éxito: Ovidio fue detenido el 5 de enero de 2023. Esta vez, el narcoterrorismo tuvo escala estatal y hasta regional: hubo 19 bloqueos y 250 despojos e incendios de vehículos desde Los Mochis hasta Escuinapa. Fueron abatidos 19 civiles y murieron 10 militares, 4 civiles más resultaron heridos. El estado entero se paralizó y la gente fue obligada a resguardarse en sus casas. El Gobierno federal agradeció la colaboración de las autoridades estatales pero Rocha Moya argumentó lo mismo que Quirino: tampoco le avisaron del operativo. El 25 de julio de 2024, Joaquín Guzmán secuestró a “El Mayo” Zambada en Huertos del Pedregal y se lo llevó con él a Estados Unidos, ahí mismo mataron a Cuén, que buscaba el apoyo del crimen organizado para mantener su dominio político y financiero sobre la UAS, el segundo presupuesto público más grande del estado. Un escolta de Zambada era agente activo de la Fiscalía estatal y hoy está desaparecido. La FGR atrajo el caso pero no hay ningún avance público de la investigación; Fausto Corrales, testigo de todo y parte del montaje del robo de vehículo en la gasolinera está libre y con protección del Estado. Semanas después, el 9 de septiembre de 2024, los balazos se soltaron simultáneamente en La Campiña y Costa Rica, así comenzó la guerra entre las facciones que cumple hoy 358 días y que en ese periodo ha dejado mil 960 asesinatos y más de 2 mil personas desaparecidas, además de 6 mil 986 vehículos robados, entre otras violencias. También, 48 agentes de seguridad estatales, municipales y ministeriales han sido asesinados; el último apenas anoche.

De 1990 al día de ayer, Sinaloa acumula 31 mil 041 homicidios. Eso equivale a 1 y media veces el estadio de los Tomateros lleno o más de dos veces los civiles asesinados en la guerra de Ucrania. Hay también, 6 mil 680 personas desaparecidas y no localizadas, oficialmente.