$!Sinaloa acumula 109 denuncias por violencia sexual digital, pero sigue sin sentencias

Aunque la llamada Ley Olimpia ha impulsado la identificación y atención de casos de violencia sexual digital en el País, en Sinaloa no se ha logrado obtener una sola sentencia, pese a que en lo que se han abierto 109 carpetas de investigación por este delito. Durante una conferencia de prensa en Culiacán, la activista e impulsora de la reforma legal, Olimpia Coral Melo Cruz, señaló que la entidad continúa rezagada en la judicialización de estos casos, principalmente por la dificultad para obtener la información que deben proporcionar las plataformas digitales donde se alojan o difunden los contenidos. La Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, confirmó que los datos provienen de la Fiscalía General del Estado.

De acuerdo con la institución, la mayor concentración de denuncias se ubica en la zona centro, con 60 expedientes; la región centro-norte registra 27 y el sur del Estado suma 22. Los Centros de Justicia para las Mujeres han intervenido en 52 de estos casos: 25 en Culiacán, 17 en Mazatlán, nueve en Ahome y uno en Guasave. Sin embargo, ninguno ha concluido en una resolución judicial. La activista explicó que más de la mitad de las investigaciones se detienen por la falta de colaboración de empresas tecnológicas, que no entregan de manera oportuna la información necesaria para continuar con el proceso penal. Añadió que esta limitación afecta incluso expedientes de amplia visibilidad, pues la evidencia digital no puede ser recuperada a tiempo para integrarse como prueba.