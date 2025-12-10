$!Sinaloa acumula 109 denuncias por violencia sexual digital, pero sigue sin sentencias

Aunque la llamada Ley Olimpia ha impulsado la identificación y atención de casos de violencia sexual digital en el País, en Sinaloa no se ha logrado obtener una sola sentencia, pese a que en lo que se han abierto 109 carpetas de investigación por este delito.
Durante una conferencia de prensa en Culiacán, la activista e impulsora de la reforma legal, Olimpia Coral Melo Cruz, señaló que la entidad continúa rezagada en la judicialización de estos casos, principalmente por la dificultad para obtener la información que deben proporcionar las plataformas digitales donde se alojan o difunden los contenidos.
La Secretaría de las Mujeres en Sinaloa, Ana Francis Chiquete Elizalde, confirmó que los datos provienen de la Fiscalía General del Estado.
De acuerdo con la institución, la mayor concentración de denuncias se ubica en la zona centro, con 60 expedientes; la región centro-norte registra 27 y el sur del Estado suma 22.
Los Centros de Justicia para las Mujeres han intervenido en 52 de estos casos: 25 en Culiacán, 17 en Mazatlán, nueve en Ahome y uno en Guasave.
Sin embargo, ninguno ha concluido en una resolución judicial.
La activista explicó que más de la mitad de las investigaciones se detienen por la falta de colaboración de empresas tecnológicas, que no entregan de manera oportuna la información necesaria para continuar con el proceso penal.
Añadió que esta limitación afecta incluso expedientes de amplia visibilidad, pues la evidencia digital no puede ser recuperada a tiempo para integrarse como prueba.
En el encuentro también se mencionó que el perfil de las víctimas ha cambiado en los últimos dos años.
Las organizaciones han documentado casos que involucran cada vez a personas más jóvenes, desde los 14 años, lo que implica la aplicación de tipos penales distintos según la edad de la víctima al momento de la difusión.
Asimismo, se expuso que algunas plataformas han respondido a solicitudes de retiro de contenido basadas en legislación mexicana, y se recordó la existencia de mecanismos como NECMEC, utilizados para gestionar la eliminación de material que involucra a menores de edad, incluso cuando las y los afectados ya son adultos.
Olimpia Coral Melo Cruz subrayó que en Sinaloa aún no se cuenta con defensoras digitales formadas, aunque hay grupos locales que han manifestado interés.
La activista también llamó a los medios de comunicación a evitar el uso de imágenes sexualizadas en notas relacionadas con violencia digital, para no reproducir estereotipos o representar contenido que pueda revictimizar.
El movimiento busca que la recién presentada Ley Modelo Interamericana contra la Violencia Digital, ante la Organización de Estados Americanos, establezca obligaciones más claras para las plataformas que operan en distintos países.
En México, entidades como Ciudad de México, Puebla y Chihuahua ya han obtenido sentencias por violencia sexual digital, mientras que Sinaloa permanece sin resoluciones pese al aumento de denuncias formales.