Sinaloa acumula 40 casos activos de gusano barrenador; ya afecta a 13 municipios

Sinaloa acumula ya 40 casos activos de gusano barrenador, distribuidos en 13 municipios, a un mes de que se confirmara el primer caso de esta plaga en la entidad, de acuerdo al informe de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria.

De acuerdo con el registro actualizado, Escuinapa y San Ignacio concentran ocho casos cada uno, seguidos por Culiacán y Elota, con cinco casos respectivamente.

La distribución en el resto del estado es de cuatro casos en Cosalá; tres en Rosario; dos en Angostura y otros dos en Aguaruto; mientras que Badiraguato, Eldorado, Mazatlán, Mocorito y Salvador Alvarado registran un caso cada uno.

El comportamiento de la plaga ha cambiado rápidamente desde su llegada a Sinaloa.

El primer caso fue notificado el 20 de julio, en un becerro de 40 días de nacido ubicado en una unidad de producción cercana a Agua Verde, en el municipio de Rosario.

La infestación fue localizada en el ombligo del animal y, de acuerdo con la investigación epidemiológica, se atribuyó al avance natural de la mosca.

En los primeros días de agosto, el registro oficial contabilizaba 22 casos activos en nueve municipios; posteriormente, también se confirmó la presencia de la plaga en un perro, con lo que se amplió la preocupación sanitaria más allá del ganado.

Senasica llamó entonces a los propietarios de mascotas y productores a revisar de manera constante a sus animales, principalmente cuando presenten heridas.

El caso del perro fue confirmado en El Campo El Diez, en Culiacán, y se convirtió en el primer registro de este tipo en Sinaloa.

La detección también dejó claro que el gusano barrenador no se limita al ganado bovino, pues la infestación puede presentarse en otros animales cuando una mosca deposita sus larvas en una herida.

La situación también se extiende por entidades vecinas, con los registros señalados, Nayarit acumula 97 casos activos, Chihuahua 74 y Durango 42, mientras que Sonora registra un caso, confirmado esta semana en el municipio de Álamos.