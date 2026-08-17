Sinaloa acumula 489 casos de dengue; Ahome concentra la mayor preocupación

Las lluvias intensas que se han presentado en Sinaloa mantienen vigente el riesgo de proliferación del mosquito transmisor del dengue, aunque hasta el momento la entidad registra una cifra ligeramente menor de casos respecto al mismo periodo del año pasado.

Gerardo Kenny Inzunza Leyva, director de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud de Sinaloa, informó que durante 2026 se han acumulado 489 casos de dengue en los 20 municipios del Estado, de los cuales 31 corresponden a dengue grave.

Precisó que los 489 casos corresponden al acumulado del año y no representan el número de personas que actualmente se encuentran enfermas.

“Actualmente tenemos 489 casos de dengue en todo lo que es el 2024. Esto está repartido en los 20 municipios”, señaló.

El funcionario explicó que las lluvias favorecen la reproducción del mosquito, por lo que existe el riesgo de que algunas zonas registren un incremento de contagios.

“Esto aumenta el riesgo de la proliferación del mosquito. Entonces, al aumentar la proliferación del mosquito, claro que hay riesgo de tener en alguna zona mayor número de dengue”, indicó.

Ante esta situación, la Secretaría de Salud mantiene acciones de descacharrización en los 20 municipios, además de labores de control del mosquito casa por casa.

Inzunza Leyva destacó que Ahome representa actualmente el punto de mayor preocupación para las autoridades sanitarias, seguido de Culiacán, debido a la concentración de casos.

El director de Prevención y Promoción de la Salud agregó que, pese a las condiciones favorables para la reproducción del mosquito, no se ha registrado un repunte significativo de casos y la incidencia permanece ligeramente por debajo de la observada durante el mismo periodo de 2025.

Sin embargo, advirtió que el comportamiento habitual de la enfermedad hace prever un incremento durante los meses de septiembre y octubre.

“Se espera como todos los años que el repunte empieza entre los meses de septiembre y octubre”, apuntó.

Otro de los datos positivos, dijo, es que no se han presentado defunciones por dengue en Sinaloa durante este año.

“El secreto del dengue es atenderse de forma oportuna y evitar las defunciones. Actualmente no hemos tenido ninguna defunción, eso es lo más positivo que hemos tenido”, expresó.

Los casos se han presentado principalmente entre personas de 15 a 45 años de edad, de acuerdo con la información proporcionada por el funcionario.

Además, señaló que Sinaloa mantiene una característica particular frente a otras entidades, debido a que hasta ahora continúa con la presencia del serotipo 3 del dengue, sin que se haya registrado la proliferación de otro serotipo.

Explicó que en estados del sur del país se ha detectado una variante genotípica del serotipo 3 que podría favorecer un incremento de casos y hospitalizaciones si llegara a extenderse.

“Es el mismo genotipo número tres, pero tiene una pequeña variante genotípica que puede hacer que aumente mayor el número de casos”, explicó.

Ante el escenario que podrían generar las lluvias y la próxima temporada de mayor incidencia, Inzunza Leyva llamó a la población a participar en la eliminación de criaderos y a acudir oportunamente a recibir atención médica ante síntomas compatibles con dengue.

Las autoridades también trabajan en la identificación de zonas con mayor concentración de mosquitos, casos y hospitalizaciones, mediante herramientas tecnológicas que permitan establecer estrategias focalizadas.