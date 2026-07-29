Sinaloa alcanza más del 98% de cobertura en estrategia nacional de salud escolar

Sinaloa alcanzó una cobertura superior al 98 por ciento en la implementación de la Estrategia Nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, al registrar la atención de 2 mil 348 escuelas primarias públicas y del Consejo Nacional de Fomento Educativo, informó la Secretaría de Educación Pública y Cultura.

La Secretaria de Educación Gloria Himelda Félix Niebla detalló que fueron capturados en la plataforma los datos de 239 mil 569 alumnos, equivalentes al 95.24 por ciento de la matrícula prevista, mientras que el registro de planteles representó el 98.16 por ciento de la meta de 2 mil 392 escuelas.

Indicó que, como parte de las Jornadas de Salud en las Escuelas, se generaron expedientes digitales de salud para 215 mil 24 estudiantes, lo que representa el 85.48 por ciento de la matrícula total de primaria en la entidad.

Félix Niebla destacó que las madres y padres de familia ya pueden consultar el Expediente Digital de Salud Escolar de sus hijas e hijos, además de acceder, cuando corresponda, a apoyos para la entrega gratuita de lentes mediante las fundaciones participantes.

De acuerdo con el informe presentado por la Comisión Intersecretarial de la estrategia, integrada por la SEPyC, DIF Sinaloa, Secretaría de Salud, Conafe, IMSS e IMSS Bienestar, únicamente restan por visitar 44 planteles para completar la cobertura estatal.

La estrategia tiene como objetivo fortalecer la prevención y promoción de la salud en la comunidad escolar. La información recabada permitió identificar problemas como sobrepeso y obesidad, disminución de la agudeza visual, caries, así como casos de bajo peso y talla.

La SEPyC señaló que estos resultados servirán para el diseño de políticas públicas enfocadas en la prevención y atención de la salud infantil, además de facilitar el seguimiento de los casos detectados mediante la entrega de reportes personalizados a madres, padres y tutores.