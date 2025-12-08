Sinaloa alcanza su meta de infraestructura en atención de violencia de género, anuncia Rocha

Con la inauguración del Centro Regional de Justicia para las Mujeres en Guasave, el Gobierno del Estado de Sinaloa anunció haber cumplido la meta trazada al inicio de la administración: consolidar cuatro centros regionales de atención integral para mujeres víctimas de violencia.

La nueva sede se suma a las ya existentes en Culiacán, Mazatlán y Ahome, y marca un cierre de infraestructura en esta política pública.

El anuncio fue realizado durante la conferencia semanal del Gobernador Rubén Rocha Moya, quien destacó que la obra forma parte de un sistema integral orientado a atender a mujeres, niñas y adolescentes con acompañamiento multidisciplinario.

“Ya tenemos la meta cumplida, este es un compromiso que hicimos de entrada. Es un sistema de atención verdaderamente integrado”, expresó el mandatario al referirse al modelo estatal que busca brindar servicios desde el primer contacto hasta la resolución jurídica.

El CRJM de Guasave operará bajo el esquema que ofrece entrevista inicial, atención psicológica, orientación legal, contención emocional, atención médica de primer contacto y representación jurídica, además de ludoteca para el cuidado de hijas e hijos. De acuerdo con el gobierno estatal, el objetivo es evitar que las víctimas deban transitar entre instituciones para recibir atención.

La secretaria de las Mujeres, Ana Francis Chiquete Elizalde, explicó que la integración de servicios responde a una demanda histórica de las usuarias: no repetir declaraciones, no acudir solas a procedimientos legales y no retrasar procesos por falta de acompañamiento.

“En los Centros Regionales de Justicia hay atención multidisciplinaria desde que las mujeres llegan. Se determina en una entrevista inicial qué servicio es el que requiere: jurídica, psicológica, contención emocional o atención médica. Todo es gratuito y confidencial”, destacó la funcionaria.

La secretaria recordó que estas acciones se complementan con las Unidades Locales de Atención en Guasave, Culiacán (Alturas del Sur) y Navolato, así como próximos espacios en El Fuerte y Villa Unión.

Agregó que en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, la secretaria anunció una conferencia magistral de Olimpia Coral Melo Cruz, impulsora de la llamada Ley Olimpia, enfocada este año en la violencia digital, una problemática que afecta principalmente a jóvenes en entornos tecnológicos.