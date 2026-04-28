$!Sinaloa arranca 2026 entre los estados con mayor pérdida de empleo formal; retrocede 2.7 % : IMCO

Sinaloa comenzó 2026 con una caída de 2.7 por ciento en el empleo formal, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, elaboradas con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.
El resultado coloca al estado entre las entidades con mayor pérdida de puestos de trabajo registrados en el País durante el primer trimestre del año.
En el comparativo nacional, Sinaloa se ubicó en la posición 28 de las 32 entidades federativas, representando la 32 la peor en crecimiento laboral.
Sinaloa superó únicamente a Chiapas (-2.8 por ciento), Coahuila (-3.0), Campeche (-4.9) y Guerrero (-5.5), estados que reportaron las contracciones más severas en el periodo analizado.
El retroceso sinaloense también se encuentra muy por encima de la media nacional, ya que en conjunto el empleo formal en México presentó una disminución anual de 0.6 por ciento.
Además, 23 estados registraron caídas, mientras solamente nueve lograron crecimiento.
Entre las entidades con mejores resultados destacaron Estado de México, con un aumento de 4.4 por ciento; Ciudad de México, con 4.3 por ciento; e Hidalgo, con 2.5 por ciento.
También reportaron avances Baja California Sur, Michoacán, Colima, Querétaro, Durango y Oaxaca.
La pérdida de empleo formal en Sinaloa refleja un inicio de año complicado para la economía estatal, particularmente porque este indicador mide plazas registradas ante el IMSS, es decir, empleos con prestaciones y seguridad social.
Una disminución en este rubro suele impactar directamente en la dinámica del consumo interno.
Con estos resultados, Sinaloa enfrenta el reto de recuperar plazas laborales en los próximos meses y revertir una tendencia que lo colocó entre los estados con peor desempeño del país al inicio de 2026.
De acuerdo a información del Consejo para el Desarrollo Económico de Sinaloa, el primer trimestre de 2025 en Sinaloa registró una disminución en el empleo formal, con una pérdida de aproximadamente 6 mil 790 puestos de trabajo (-1.1 por ciento) respecto al mismo periodo de 2024.
En el primer trimestre de 2024, Sinaloa mostró un comportamiento mixto en empleo: registró un crecimiento económico del 7.1 por ciento, pero experimentó retos en la generación de empleo formal, cerrando con una ligera variación negativa respecto al año anterior, con una tasa de desocupación baja pero con alta informalidad laboral, señala el propio Codesin en su reporte de ese año.