$!Sinaloa arranca 2026 entre los estados con mayor pérdida de empleo formal; retrocede 2.7 % : IMCO

Sinaloa comenzó 2026 con una caída de 2.7 por ciento en el empleo formal, de acuerdo con cifras del Instituto Mexicano para la Competitividad, elaboradas con base en datos del Instituto Mexicano del Seguro Social.

El resultado coloca al estado entre las entidades con mayor pérdida de puestos de trabajo registrados en el País durante el primer trimestre del año.

En el comparativo nacional, Sinaloa se ubicó en la posición 28 de las 32 entidades federativas, representando la 32 la peor en crecimiento laboral.

Sinaloa superó únicamente a Chiapas (-2.8 por ciento), Coahuila (-3.0), Campeche (-4.9) y Guerrero (-5.5), estados que reportaron las contracciones más severas en el periodo analizado.

El retroceso sinaloense también se encuentra muy por encima de la media nacional, ya que en conjunto el empleo formal en México presentó una disminución anual de 0.6 por ciento.

Además, 23 estados registraron caídas, mientras solamente nueve lograron crecimiento.