Sinaloa asume control de la transparencia estatal y habilita plataformas de consulta ciudadana

En medio de la reconfiguración del sistema de transparencia derivada de las reformas federales y estatales que extinguieron los órganos autónomos garantes del acceso a la información pública, el Gobierno de Sinaloa informó la habilitación de micrositios para poner a disposición de la ciudadanía información correspondiente a 59 dependencias y organismos públicos descentralizados.

La medida fue anunciada por la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas, Sandra Guadalupe Angulo Cázarez, quien explicó que los micrositios permitirán consultar documentos, contratos, presupuestos, directorios y demás obligaciones de transparencia mientras persisten inconsistencias técnicas en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

“Ante el proceso de migración de archivos que está teniendo el portal nacional de consulta oficial, Sinaloa mantenga su compromiso con la ciudadanía y haga uso de las tecnologías para garantizar el derecho a saber de las personas de forma local”, expresó.

La información disponible en los micrositios corresponde al periodo enero-marzo de 2026 y, de acuerdo con la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

El anuncio se da en un momento de cambios en el modelo institucional de transparencia en México, luego de que las recientes reformas trasladaran diversas atribuciones que anteriormente ejercían organismos autónomos hacia dependencias de los poderes ejecutivos federal y estatales.

Angulo Cázarez reconoció además la colaboración de los titulares de las dependencias y organismos estatales que, pese a haber cumplido con la publicación de sus obligaciones de transparencia en la Plataforma Nacional de Transparencia, habilitaron espacios alternos para garantizar la consulta pública de la información.

Los trabajos de integración y concentración de archivos fueron coordinados por la Subsecretaría de Transparencia y Contraloría Social, a través de la Dirección de Políticas de Transparencia y Gobierno Abierto.