Sinaloa avanza en expansión de oferta educativa tras anuncio presidencial: SEPyC

Tras el anuncio realizado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre el fortalecimiento de la educación media superior y superior en el País, la Secretaria de Educación Pública y Cultura en Sinaloa, Gloria Himelda Félix Niebla, informó que en la entidad ya se trabaja en la ampliación de infraestructura y cobertura.

El pasado fin de semana durante su visita a Sinaloa la Presidenta anunció que se construirán 20 bachilleratos en el Estado para fortalecer la infraestructura educativa en la entidad.

Félix Niebla explicó que desde enero se estableció coordinación con la Universidad Rosario Castellanos, encabezada por su Rectora Alma Herrera Márquez, para incorporar a estudiantes sinaloenses a su oferta académica.

Detalló que actualmente alrededor de 200 estudiantes en Sinaloa cursan estudios de manera virtual en dicha universidad, cuya convocatoria continúa abierta.

La meta es que a partir de septiembre, con el inicio del próximo ciclo escolar, se pueda abrir la modalidad presencial en instalaciones ubicadas en Ciudad Educadora, donde ya se contempla una inversión estatal para adecuar la infraestructura necesaria.

En el nivel medio superior, indicó que se avanza en la instalación de un nuevo bachillerato tecnológico en el sector oriente de Culiacán, en la zona de Villa Cedritos, además de la ampliación de planteles existentes como el CBTIS 51 en Mazatlán y el CBTIS 107, que ya fue fortalecido el año pasado.

Asimismo, anunció que se proyecta la creación de 20 nuevos bachilleratos en igual número de municipios, priorizando sindicaturas con mayor rezago y donde jóvenes que concluyen la secundaria no cuentan con una preparatoria cercana.

“Se va a buscar que sean en polígonos donde, mínimamente en un radio de 7 kilómetros, no haya otra oferta educativa”, explicó, al señalar que el objetivo es evitar duplicidades y no afectar a otros subsistemas como Conalep, Cobaes o planteles tecnológicos ya existentes.

Sobre los nuevos planteles anunciados a nivel federal, precisó que podrían denominarse “Margarita Maza”, conforme al esquema planteado por la Presidenta, con infraestructura básica compuesta por tres aulas y un espacio administrativo, diseñados para atender hasta 100 estudiantes en comunidades sin acceso a educación media superior.

Agregó que actualmente las áreas de Planeación Educativa y la Subsecretaría de Educación Media Superior y Superior realizan el análisis técnico para definir ubicaciones estratégicas y garantizar que el crecimiento sea ordenado.

Aunque aún no se ha determinado el monto de inversión total, confirmó que serán 20 nuevos bachilleratos los que se establecerán en la entidad.

Con estas acciones, afirmó, se busca fortalecer la continuidad de las trayectorias educativas desde la educación básica hasta la superior, evitando la deserción por falta de oferta cercana.