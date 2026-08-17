Sinaloa avanza en programa de vivienda con 56 mil casas proyectadas

Sinaloa contempla la construcción de alrededor de 56 mil viviendas como parte del programa impulsado por el Gobierno federal, de las cuales más de 7 mil familias de Culiacán podrían beneficiarse con los proyectos que actualmente se encuentran activos.

El Secretario de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Francisco Javier Barrón Aguayo, explicó que el programa mantiene un ritmo favorable en la entidad y destacó que Sinaloa se encuentra entre los estados con mayor avance a nivel nacional.

“Para Sinaloa son 56 mil viviendas que nos mandó la Presidenta Claudia Sheinbaum”, señaló.

En el caso de Infonavit, indicó que están próximas a concluir las 37 mil viviendas asignadas para Sinaloa, mientras que la Comisión Nacional de Vivienda mantiene proyectos en diferentes municipios.

“Son 28 proyectos activos en 10 municipios diferentes”, detalló.

Entre los municipios donde existen proyectos mencionó a Choix, El Fuerte, Rosario y Navolato, además de otros puntos del Estado.



Culiacán tendrá más de 7 mil familias beneficiadas

En Culiacán, informó que actualmente existen proyectos que permitirán atender a más de 7 mil familias.

“En Culiacán son más de 7 mil las familias que se van a beneficiar hasta ahorita con los proyectos que tenemos activos”, afirmó.

Uno de los desarrollos con mayor avance se encuentra en San Isidro, en la zona ubicada entre Barrancos y Buenos Aires. También existen proyectos en Costa Rica y otras áreas del Estado.

Explicó que Culiacán presentó cierto retraso debido a que fue necesario cambiar el predio originalmente contemplado, luego de inconformidades de vecinos.

“Se atrasó por el tema del predio que se cambió acá, los vecinos que no quisieron; se retrasó un poquito”, explicó.

Pese a ello, sostuvo que los trabajos avanzan de manera favorable y que próximamente comenzarán nuevas entregas de vivienda.

Mazatlán y Guasave son de los municipios que presentan mayor avance, mientras que Culiacán se encuentra recuperando terreno.

“Vamos muy rápido en Sinaloa, somos de los top cinco en vivienda a nivel nacional”, destacó.



Superan meta de certeza jurídica

En materia de certeza jurídica y regularización de vivienda y terrenos, el funcionario aseguró que el Gobierno estatal ya rebasó la meta establecida al inicio de la administración de Rubén Rocha Moya.

Explicó que originalmente se había planteado alcanzar 30 mil acciones, pero actualmente la cifra supera las 42 mil.

“Al inicio del sexenio del Gobernador con licencia Rubén Rocha, él se comprometió a que fueran 30 mil las acciones; al día de hoy llevamos más de 42 mil”, señaló.

Como parte de estas acciones, adelantó que el 3 de septiembre se contempla una entrega de más de 500 acciones en San Ignacio.