$!Sinaloa bajo el choque de la tercera tormenta invernal: pronostican lluvias intensas y nieve en la sierra

Un escenario de lluvias generalizadas, vientos intensos y la posible caída de nieve en la zona serrana marca la jornada de este sábado en Sinaloa y la interacción de tres fenómenos meteorológicos el frente frío número 31, la tercera tormenta invernal y un río atmosférico ha generado un drástico cambio en las condiciones climáticas de todo el estado.

Según los reportes oficiales, la entrada de humedad impulsada por un río atmosférico se ha combinado con la inestabilidad de la tercera tormenta invernal y el empuje de aire gélido del frente frío 31.

Esta mezcla ha favorecido un cielo nublado en gran parte de la región, con el potencial de generar descargas eléctricas, granizo y un incremento peligroso en los niveles de ríos y arroyos, lo que podría derivar en encharcamientos o inundaciones.

En las zonas altas y el norte del estado se ha emitido una alerta por la posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de Badiraguato, específicamente en los límites con Chihuahua y en cuanto a las precipitaciones, el panorama estatal es de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros principalmente en zonas de montaña que colindan con Chihuahua y Durango.