$!Sinaloa bajo el choque de la tercera tormenta invernal: pronostican lluvias intensas y nieve en la sierra

Un escenario de lluvias generalizadas, vientos intensos y la posible caída de nieve en la zona serrana marca la jornada de este sábado en Sinaloa y la interacción de tres fenómenos meteorológicos el frente frío número 31, la tercera tormenta invernal y un río atmosférico ha generado un drástico cambio en las condiciones climáticas de todo el estado.
Según los reportes oficiales, la entrada de humedad impulsada por un río atmosférico se ha combinado con la inestabilidad de la tercera tormenta invernal y el empuje de aire gélido del frente frío 31.
Esta mezcla ha favorecido un cielo nublado en gran parte de la región, con el potencial de generar descargas eléctricas, granizo y un incremento peligroso en los niveles de ríos y arroyos, lo que podría derivar en encharcamientos o inundaciones.
En las zonas altas y el norte del estado se ha emitido una alerta por la posible caída de nieve o aguanieve en la sierra de Badiraguato, específicamente en los límites con Chihuahua y en cuanto a las precipitaciones, el panorama estatal es de lluvias muy fuertes de 50 a 75 milímetros principalmente en zonas de montaña que colindan con Chihuahua y Durango.
Lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros en municipios como Ahome, El Fuerte, Choix, Guasave, Sinaloa, Salvador Alvarado, Mocorito, Badiraguato, Navolato, Culiacán, Elota, Cosalá, San Ignacio, Mazatlán, Concordia y Rosario.
Vientos con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora en diversas zonas del estado, lo que incrementará la sensación de frío.
En la capital del estado, se vive un miércoles con un ambiente fresco y nublado y se espera una temperatura máxima de apenas 21 grados centígrados y una mínima de 12 grados centígrados.
La lluvia para la ciudad es alta con acumulados previstos de hasta 46 litros por metro cuadrado y rachas de viento de 43 kilómetros por hora.
A pesar de la intensidad del temporal, se prevé que las condiciones mejoren rápidamente a partir del domingo 25 de enero, el cielo en Culiacán se despejará, permitiendo que el termómetro suba a los 27 grados centígrados, aunque la mañana seguirá siendo fría con 11 grados centígrados.
Hacia el fin de semana, la capital sinaloense recuperará su clima habitual de la temporada con cielos de poco nubosos a nublados y temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados centígrados para el lunes y martes, dejando atrás los efectos de esta tercera tormenta invernal.
Las autoridades recomiendan:
- Extremar precauciones ante posibles deslaves en zonas serranas.
- Evitar transitar por calles inundadas o cruzar arroyos en las zonas urbanas.
- Mantenerse abrigado ante el descenso térmico, especialmente en el norte y la sierra del estado.