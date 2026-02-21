$!Sinaloa bajo los efectos de un anticiclón: calor de hasta 37 grados y frío de 8 grados en las zonas de montaña

Mientras gran parte de Sinaloa experimenta tardes calurosas de 37 grados, el contraste térmico se acentúa en las zonas de montaña del estado con 8 grados.

Aunque actualmente el frente frío número 37 se desplaza por el noreste de México, los reportes indican que este sistema no generará efectos en Sinaloa y la presencia del anticiclón actúa como una barrera que impide el descenso drástico de las temperaturas en el centro y sur del estado, favoreciendo además rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora en diversas zonas.

De acuerdo con los reportes meteorológicos, una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera es la principal responsable de mantener cielos despejados y un aumento en las temperaturas máximas, que oscilarán entre los 33 y 37 grados en la entidad.

A pesar del dominio del calor, el invierno aún se siente con fuerza en las zonas limítrofes y se espera que para el amanecer de este domingo, las temperaturas mínimas más bajas se registren en las zonas de montaña que colindan con Chihuahua, donde el termómetro podría caer entre los 8 y 13 grados.

Otros municipios que mantendrán mañanas frescas son Choix y Badiraguato, con temperaturas mínimas entre los 10 y 15 grados.

Por su parte, en municipios como Ahome, El Fuerte, Juan José Ríos, Guasave, Sinaloa municipio, Angostura, Salvador Alvarado, Mocorito, Navolato y Cosalá, las temperaturas matutinas rondarán los 12 a 17 grados.

En la zona sur y costa, que incluye a Culiacán, Eldorado, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Concordia, Rosario y Escuinapa, las temperaturas mínimas serán menos intensas, manteniéndose en un rango de 14 a 18 grados.