$!Sinaloa bajo nubes y calor: Humedad del Pacífico mantiene tardes cálidas pese a frente frío nacional

Mientras gran parte del territorio mexicano comienza a sentir los efectos del frente frío número 29, en Sinaloa el panorama meteorológico se define por un contraste entre mañanas frescas y tardes cálidas, bajo un cielo que permanecerá mayormente nublado durante la jornada.
De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad atmosférica que se percibe en la entidad es ocasionada por el persistente ingreso de humedad desde el Océano Pacífico.
Este fenómeno, en interacción con canales de baja presión situados sobre el occidente del país, es lo que genera la nubosidad que cubre el estado, aunque por el momento las probabilidades de lluvia se mantienen en cero para el territorio sinaloense.
A diferencia de los estados del norte y noreste, donde una masa de aire polar asociada al frente frío está provocando un marcado descenso de temperaturas, Sinaloa mantendrá durante la tarde un ambiente cálido con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados centígrados.
No obstante, en las zonas costeras se espera que el viento sople con rachas de hasta 30 kilómetros por hora, lo que podría refrescar ligeramente el ambiente durante las últimas horas del día y por la mañana, el ambiente se mantendrá de fresco a templado en la región.
Se espera un descenso hacia el martes para la capital del estado, este sábado se prevé una máxima de 33 grados centígrados con un cielo medio nublado.
Sin embargo, los modelos de pronóstico extendido indican un cambio relevante para el inicio de la próxima semana:
El domingo 18 de enero se prevé una temperatura máxima de 35 grados centígrados y una mínima de 15 grados centígrados.
Para el lunes 19 de enero, el clima tendrá una temperatura máxima de 33 grados centígrados y una temperatura mínima de 16 grados centígrados.
El martes 20 de enero se anticipa un descenso notable, con una temperatura máxima que apenas llegará a los 28 grados centígrados, manteniendo la mínima en los 16 grados centígrados.