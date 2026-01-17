$!Sinaloa bajo nubes y calor: Humedad del Pacífico mantiene tardes cálidas pese a frente frío nacional

Mientras gran parte del territorio mexicano comienza a sentir los efectos del frente frío número 29, en Sinaloa el panorama meteorológico se define por un contraste entre mañanas frescas y tardes cálidas, bajo un cielo que permanecerá mayormente nublado durante la jornada.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, la inestabilidad atmosférica que se percibe en la entidad es ocasionada por el persistente ingreso de humedad desde el Océano Pacífico.

Este fenómeno, en interacción con canales de baja presión situados sobre el occidente del país, es lo que genera la nubosidad que cubre el estado, aunque por el momento las probabilidades de lluvia se mantienen en cero para el territorio sinaloense.

A diferencia de los estados del norte y noreste, donde una masa de aire polar asociada al frente frío está provocando un marcado descenso de temperaturas, Sinaloa mantendrá durante la tarde un ambiente cálido con temperaturas máximas que oscilarán entre los 30 y 35 grados centígrados.