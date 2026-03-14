$!Sinaloa bajo onda de calor; Culiacán y el norte alcanzarán los 42 grados este sábado

La persistencia de una onda de calor sobre el noroeste del país mantiene a Sinaloa bajo condiciones de temperaturas extremas este 14 de marzo, afectando principalmente a los municipios del norte y centro del estado, donde el termómetro llegará a los 42 grados centígrados.

De acuerdo con el reporte meteorológico, esta condición de calor intenso es provocada por la permanencia de un sistema de alta presión que impide la formación de nubosidad significativa, manteniendo cielos despejados en la mayor parte de la entidad.

Seis municipios lideran las temperaturas máximas a nivel estatal y se espera que El Fuerte, Choix, Sinaloa municipio, Salvador Alvarado, Mocorito y Culiacán alcancen el rango de los 38 a 42 grados.

Un escalón abajo, con máximas de 36 a 40 grados, se encuentran regiones como Ahome, Juan José Ríos, Guasave, Angostura, Badiraguato, Navolato, San Ignacio y Concordia.

En Eldorado, Elota, Cosalá, Rosario y Escuinapa se espera de 33 a 36 grados.

La zona costera del sur, específicamente Mazatlán, se mantiene como el punto más fresco del estado con una máxima prevista de entre 30 y 34 grados.

Se prevén rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora en el estado.