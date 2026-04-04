Sinaloa bajo resguardo: Protección Civil despliega operativo en 198 puntos del estado

Con un despliegue de más de 2 mil elementos y vigilancia en casi 200 puntos estratégicos, el Instituto Estatal de Protección Civil de Sinaloa mantiene activos los operativos de seguridad para garantizar el bienestar de locales y turistas durante este periodo vacacional.

Roy Navarrete Cuevas, director general de Protección Civil en la entidad, informó que actualmente los tres niveles de gobierno cubren un total de 198 puntos de riesgo, entre los que destacan 58 playas distribuidas a lo largo de los 650 kilómetros de litoral sinaloense.

“Estamos los tres niveles de gobierno cubriendo 198 puntos que consideramos los más importantes aquí en el estado Sinaloa”, compartió Navarrete Cuevas.

Además de la costa, la vigilancia se extiende a márgenes de ríos, canales, centros ceremoniales, balnearios y carreteras, sin descuidar la seguridad dentro de las ciudades.

El operativo, que dio inicio formal el pasado 27 de marzo, cuenta con la participación de 2 mil 371 elementos registrados, a los que se suman diversos cuerpos de voluntarios que apoyan en las labores de resguardo.

“Hay cuerpos voluntarios que andan haciendo su mayor esfuerzo para el tema del resguardo y afortunadamente hasta ahorita vamos bien y esperemos así culminar”, señaló.

Navarrete Cuevas advirtió sobre la situación actual del mar y los ríos e informó que la Secretaría de Marina ha emitido recomendaciones por el fenómeno de ‘Mar de Fondo’, mientras que en zonas de río, como el Río El Fuerte, se han detectado afluentes complicados y presencia de ejemplares de cocodrilos o caimanes, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones o evitar estas zonas.

En cuanto a incidentes menores, el director señaló que se han brindado atenciones por picaduras de mantarrayas y quemaduras de aguamalas, así como curaciones por cortaduras.

Protección Civil destacó que la prevención es fundamental para lograr un saldo blanco y entre las recomendaciones principales se encuentra el no entrar al mar si no se sabe nadar o hacerlo solo en la orilla con chaleco salvavidas.

También evitar distracciones con el celular al supervisar niños y se exhortó a tener precaución en las dunas, ya que la actividad en estos terrenos es peligrosa y no debe tomarse como un juego.

Recientemente, los cuerpos de auxilio lograron el rescate exitoso de un joven de 22 años que se encontraba en peligro de ahogamiento, quien tras recibir atención pronta de los paramédicos pudo regresar a su hogar.

Finalmente, el funcionario alertó que se esperan temperaturas de hasta 42 grados, por lo que es vital el uso de sombrero, lentes de sol y bloqueador.

Hizo especial énfasis en la hidratación constante, aclarando que la cerveza no hidrata, al contrario, deshidrata y un golpe de calor podría resultar mortal.

Se invita a la ciudadanía a mantenerse informada a través de las redes sociales oficiales de Protección Civil, que funcionan como una página de alerta temprana, y a utilizar el 911 ante cualquier emergencia.