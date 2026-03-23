Sinaloa blinda escuelas ante vacaciones: más de 843 mil alumnos iniciarán receso de Semana Santa

Con el objetivo de garantizar un saldo blanco en la infraestructura educativa, el Gobierno de Sinaloa anunció el despliegue del operativo especial “En Semana Santa, la Escuela es de Todas y Todos”, ante el inicio del periodo vacacional para más de 843 mil estudiantes de todo el Estado.

Durante la conferencia La Semanera, el Gobernador Rubén Rocha Moya y la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix Niebla, detallaron que el receso escolar oficial comprenderá del 30 de marzo al 10 de abril, retomando actividades el lunes 13 de abril.

Para evitar robos y actos de vandalismo, que se han posicionado como problemas recurrentes durante los periodos de asueto, el Mandatario estatal instruyó una coordinación estrecha entre los tres niveles de Gobierno.

El operativo, que arrancará formalmente este jueves 26 de marzo, contará con la participación de la Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Seguridad Pública Estatal, y las siete Mesas Regionales de Construcción de Paz.

“El objetivo es cuidar que los planteles no sean sujetos de hurto ni vandalizados mientras la comunidad escolar descansa”, puntualizó Rocha Moya.

La Secretaria de Educación Gloria Himelda Félix, aclaró que para el nivel de Educación Básica, el último día de clases presenciales será el jueves 26 de marzo.

Esto se debe a que el viernes 27 se llevará a cabo la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), por lo que el personal docente y administrativo laborará ese día antes de iniciar formalmente su descanso.

Señaló que el Estado reporta una matrícula total de 843 mil 491 alumnos que pausarán sus actividades, distribuidos de la siguiente manera: Educación Básica: 572 mil alumnos, Media Superior: 138 mil 322 alumnos, y Educación Superior: 132 mil 762 alumnos.

Las autoridades hicieron un llamado a los padres de familia y vecinos de los planteles a mantenerse alerta y reportar cualquier actividad sospechosa a los números de emergencia, bajo la premisa de que la seguridad de las escuelas es una responsabilidad compartida.