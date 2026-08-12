Sinaloa busca convertir negocios locales en franquicias; destinará $600 mil para impulsar 10 empresas

La Secretaría de Economía de Sinaloa lanzó este miércoles la convocatoria para formar parte del programa Sinaloa Franquicias 360, dirigida a empresas formales en el estado que busquen convertir su modelo de negocio en una franquicia.

La convocatoria está dirigida a empresas formales que ya se encuentren operando y que cuenten con el registro de su marca ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El director de Proyectos de la Secretaría de Economía, Emilio García López, explicó que los interesados podrán registrarse desde este miércoles 13 de agosto hasta el 11 de septiembre mediante las redes sociales de la dependencia.

Posteriormente, del 14 de agosto al 30 de septiembre, deberán realizar un diagnóstico de franquiciabilidad y presentar un video de máximo tres minutos donde expliquen la misión de su negocio, objetivos, producto, ventajas competitivas y aquello que los diferencia.

Los perfiles serán evaluados con apoyo del Instituto Latinoamericano de Franquicias, que analizará aspectos como rentabilidad, fortaleza de la marca, capacidad para replicar el modelo, potencial de mercado y nivel operativo.

La intención, señaló García López, es que el acompañamiento llegue hasta que los negocios logren vender su primer punto de franquicia, y no se limite únicamente a desarrollar el modelo.

“Es una iniciativa con un propósito de impulsar a las empresas sinaloenses y abrir nuevas oportunidades para aquellos negocios que ya han demostrado que tienen un modelo exitoso y que están listos para llevarlos al siguiente nivel”.

“Sabemos Sinaloa cuenta con productos, servicios, modelos de negocio, de los cuales se han logrado mantener y mostrar gran y ganarse la confianza de los clientes”, apuntó.

El Secretario de Economía, Diego Armando Aguerrebere Espitia, informó que serán 10 empresas seleccionadas, cada una con un apoyo de 60 mil pesos, mientras que el Gobierno del Estado destinará 600 mil pesos en total.

Los resultados de la selección se darán a conocer el 8 de octubre, mientras que el 28 de enero se presentarán los modelos de franquicia desarrollados.

Destacó que el programa no está limitado a negocios de alimentos, pues también pueden participar empresas de servicios, tecnología, servicios médicos y otros giros con capacidad para replicar su modelo.

Señaló que actualmente hay 43 casos de empresas sinaloenses exitosas en ese aspecto y que el propósito del programa es que este número siga creciendo.

“Mientras más personas se acerquen con esto, nosotros podemos ayudar más a más empresas a crecer, ¿verdad? Incluso crecer en programas si la demanda lo requiere”, aseguró.

Como ejemplo de un negocio sinaloense que logró crecer mediante este esquema, durante la presentación participó José Ángel Rivas, fundador de Las Quesadillas El Compadre, empresa que actualmente cuenta con más de 30 sucursales y presencia en seis estados del País.

Rivas llamó a los empresarios a acercarse a la Secretaría de Economía, registrar sus marcas y trabajar en procesos, capacitación, innovación y tecnología para lograr que sus negocios puedan crecer de manera ordenada.