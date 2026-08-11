Sinaloa busca dejar atrás la economía primaria y avanzar hacia la industria

Sinaloa transita de una economía principalmente primaria hacia una mayor actividad industrial, proceso que, de consolidarse, podría abrir oportunidades para empresas de distintos sectores, señaló el Secretario de Economía estatal, Diego Armando Aguerrebere Espitia.

Durante la conferencia magistral “Cierre Efectivo de Ventas”, realizada como parte del programa de capacitación “Escala MX”, indicó que esta transformación económica se ha desarrollado principalmente en el norte de Sinaloa, aunque también existen proyectos industriales en municipios del sur.

Aguerrebere Espitia señaló que una mayor actividad industrial permitiría a Sinaloa tener una economía más sólida y menos vulnerable ante factores externos, entre ellos fenómenos climatológicos.

“Es una transformación de la economía que se ha buscado durante años, parece que se está materializando y tenemos que aprovecharla, porque si la economía se hace un poco más industrial nos hace más sólidos, nos protege, nos hace menos frágiles a golpes que vienen desde afuera, como situaciones climatológicas, entre otras”, expresó.

El Secretario de Economía señaló que este proceso también representa oportunidades para empresas y negocios locales, por lo que llamó a empresarios sinaloenses a incorporarse a las nuevas inversiones y participar como proveedores dentro de las cadenas productivas que puedan generarse.

Indicó que, por instrucción de la Gobernadora interina Yeraldine Bonilla Valverde, el desarrollo económico es considerado un asunto de Estado, con participación de organismos empresariales, cámaras, ciudadanía, inversionistas y emprendedores.

Invitó a empresarios y emprendedores a acercarse a la Secretaría de Economía para acceder a programas de acompañamiento, capital semilla, financiamiento, capital de trabajo, formalización y vinculación con cadenas comerciales.

“El Gobierno del Estado es su aliado, nosotros venimos y la oficina está abierta para tratar de resolver los problemas que ustedes tengan y tratar de que aprovechen las oportunidades que se tienen y en las que se trabaja día a día; estamos tratando de cuidar todo el ciclo de la inversión”, subrayó.

La conferencia fue impartida por Jesús García, quien abordó temas relacionados con actitud, conocimiento, resultados y técnicas para fortalecer los procesos de venta.

Al inicio del evento, la Presidenta Municipal de Guasave, Cecilia Ramírez Montoya, destacó la importancia de este tipo de capacitaciones para quienes emprenden y comercializan productos y servicios.

Al encuentro también asistieron la subsecretaria de Fomento Económico, Wendy Hernández Fierro, emprendedores, empresarios, representantes de cámaras y organismos empresariales, regidores e invitados.