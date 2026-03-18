Sinaloa busca fortalecer la relación comercial y de exportación agrícola con España: Ismael Bello Esquivel

Culiacán, Sin., a 18 de Marzo de 2026.- El Secretario de Agricultura y Ganadería del Gobierno del Estado de Sinaloa, Ismael Bello Esquivel, asistió a una reunión con el Ministro de Agricultura Pesca y Alimentación del Reino de España, Luis Planas Puchades, en la visita que realizó a México, con la intención de fortalecer la relación comercial agroalimentaria que ambos países mantienen y en donde Sinaloa juega un papel importante.

Bello Esquivel expuso que a la reunión, convocada por el embajador del Reino de España en México, Juan Duarte, tuvo la oportunidad de conversar con el ministro español, abordando temas sobre la exportación de productos sinaloenses, entre los que destacan el garbanzo.

El Secretario de Agricultura sinaloense, precisó que con la relación comercial que se tiene con España, es un punto muy importante que hay que seguir fortaleciendo y cultivando, toda vez que este país, es un punto estratégico para acceder a la Unión Europea, aprovechando tratados internacionales para la exportación de diversos productos y que para el campo sinaloense le puedan seguir redituando e beneficios económicos que activan diversas cadenas de suministros.

Destacó, la instrucción del Gobernador Rubén Rocha Moya en ese sentido, porque Sinaloa juega un papel determinante en el ramo de las exportaciones de granos en donde el garbanzo es prioridad para el gobierno de Sinaloa.

Por esta razón, explicó Bello Esquivel, desde Sinaloa se seguirán promoviendo las relaciones internacionales que fortalezcan una política de exportación que beneficie a todos los productores sinaloenses, como lo es en este caso también, la última visita que se tuvo a Dubai a la Expo Gulfood y de la cual se sigue trabajando de manera muy precisa.