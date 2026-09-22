Sinaloa busca proyectos regionales para ampliar acceso a electricidad

Sinaloa busca coordinarse con los estados del noroeste para desarrollar proyectos de energías renovables y atender problemas relacionados con el acceso y suministro de electricidad en comunidades de la región.

La Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable (Sebides) participa este martes en el Taller de Colaboración Regional para la Transición Energética en la Región del Golfo de California, realizado en Tijuana, Baja California.

En el encuentro participan representantes de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, quienes intercambian experiencias y analizan necesidades de sus entidades para identificar proyectos conjuntos relacionados con la transición energética.

Por parte de Sinaloa participa Jesús Alexis Lara Meza, director de Agua y Energía de la Sebides, quien señaló que uno de los objetivos es encontrar alternativas para aprovechar los recursos renovables y ampliar el acceso a la electricidad en comunidades que todavía carecen de este servicio.

“Participamos en un encuentro sobre transición energética, en la región del Golfo de Baja California, todo esto fue con la intención de trabajar juntos para encontrar soluciones a los retos que tenemos en materia de energía”, expresó.

Durante el taller también se abordan alternativas para fortalecer la seguridad en el suministro eléctrico y el aprovechamiento de distintas fuentes de energía, además de conocer avances y desarrollos tecnológicos relacionados con la transición energética.

Lara Meza señaló que este tipo de encuentros permiten compartir las experiencias de los estados y detectar necesidades comunes que puedan ser atendidas mediante proyectos coordinados.

La reunión fue organizada por el Instituto de Desarrollo, Energía y Ambiente, A.C. (IDEA), y forma parte de los trabajos de colaboración entre las entidades de la región del Golfo de California.