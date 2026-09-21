Sinaloa buscará ampliación presupuestal federal para seguridad: Gobernadora

El Gobierno de Sinaloa buscará ante la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para atender necesidades de seguridad pública, adelantó la Gobernadora Graciela Domínguez Nava.

Señaló que el monto todavía está por definirse y que será uno de los temas que abordará con el Secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, luego de los compromisos anunciados por la Presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Sinaloa.

“Es tema que vamos a tratar con el Secretario de Hacienda (Édgar Amador Zamora) pero les puedo adelantar que uno de los aspectos madre, seguridad pública, recursos de seguridad pública”, dijo.

La Presidenta adelantó que el Gabinete federal visitaría Sinaloa atendiendo diferentes peticiones.

Domínguez Nava explicó que los trabajos con el Gobierno federal no se concentrarán únicamente en Culiacán, sino que los funcionarios estarán desplazándose a distintos municipios de acuerdo con los temas que se deban atender.

“Serán distintas ciudades porque la semana pasada estuvieron en Mazatlán, también Mochis va a ser, se van a ir los funcionarios. Nos vamos a ir trabajando con ellos, dependiendo los temas, podríamos hacerlo no solo en Culiacán”, estableció.

Entre los proyectos que requerirán recursos adicionales mencionó la migración del sistema C4 al C5.

“Es parte de lo mismo, para implementar la migración del C4 al C5 se requiere de un importante presupuesto y son de los temas que vamos a trabajar con el Secretario de Hacienda para una ampliación presupuestal que pueda tener el impacto en materia de seguridad”.

La Gobernadora no proporcionó un monto estimado de la inversión requerida y señaló que el tema presupuestal se encuentra en proceso de definición.

Además, indicó que la presencia de las Fuerzas Armadas continuará en el Estado, con atención particular en municipios como Mazatlán, Escuinapa y Culiacán.

“Como dijo la Presidenta, van a permanecer aquí los apoyos de las Fuerzas Armadas desplegados en todo el Estado, con énfasis ahorita en Mazatlán, como sabemos en Escuinapa, Culiacán, que es uno de los municipios que tenemos que seguir atendiendo con mayor precisión”, señaló.