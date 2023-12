CULIACÁN._ La cifra de feminicidios y casos de violencia vicaria en Sinaloa repuntaron durante 2023, a consecuencia de la falta de capacitación y sensibilidad del funcionariado de las instancias de atención a mujeres, señaló Heidy Mares Landeros.

La vocera de la colectiva feminista “No se metan con nuestras hijas” alertó del alza en la incidencia en comparación al año pasado.

“El 2023 superó en cifra de feminicidio al año 2022, por otra cosa que también creo que es alarmante es que de 700 casos de homicidio a mujeres, menos de estos se han investigados como feminicidios, estamos hablando de que las cifras son todavía más altas de las que están registradas, porque hay una falta de investigación hacia estos casos”, indicó.

Mares Landeros explicó que la colectiva atendió ocho casos de mujeres víctimas de violencia vicaria, a quienes les arrebataron la custodia de sus hijos por ser acusadas de malas madres después de denunciar a los padres por negarse a pagar una pensión alimenticia o agredirlas.

“De agosto para acá, ‘No se metan con nuestras hijas’ hemos recibido ocho casos de mujeres cuya custodia de sus hijos, el DIF se las ha quitado para dárselas a los papás que ya han estado denunciados como agresores”, apuntó la activista.

Detalló que de ocho casos, seis víctimas aseguran que las agresiones y el arrebato de sus hijos fue después de demandar a los padres por una pensión de alimentos.

“Aparte de que el agresor ejercía una violencia física, emocional, verbal y que no pagaba alimentos, el DIF todavía les da la custodia a estos agresores sin hacer una investigación previa de los hechos”, agregó.

Mares Landeros argumentó que el DIF le quitó la custodia a estas mujeres solo por ser acusadas de no tener condiciones adecuadas para mantener a sus hijos.

“Son madres que maternan solas, que tienen que trabajar, que tienen que buscar una guardería, que tienen que pagar renta, obviamente la calidad de vida baja y cómo puede ser que el DIF pasé de alto esto”, criticó.

Estos problemas, dijo, se deben a una falta de capacitación y sensibilidad por parte del funcionariado de las instancias públicas para atender a las mujeres.

“Su personal no está lo suficientemente capacitado, todavía hay personas que no saben de los he de trata la violencia vicaria”, opinó.

“No están respetando los protocolos en las mismas instancias de que hay una violación también a los derechos humanos, hay una falta de capacitación, de protocolos, de prevención, el mismo Gobernador ha reconocido que no han podido prevenir los feminicidios como se tenía planeado con la agenda púrpura”.

La feminista reiteró que falta una unidad de investigación especializada en violencia vicaria y en delitos de ciber acoso para dar el seguimiento correspondiente a dichas denuncias y prevenir que escalen a feminicidios.

“Si no tenemos una unidad que investigue estos delitos obviamente las cifras de feminicidios no van a bajar, porque lo que tienen mucho de estos feminicidios en común, son las agresiones por parte de ex parejas que ya han sido denunciadas pero sin poner una orden o una seguridad a estas mujeres que denuncian”, declaró.