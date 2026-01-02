$!Sinaloa cierra 2025 con 72 feminicidios, el registro más alto en siete años

Sinaloa cerró el año 2025 con 72 feminicidios, el registro más alto en los últimos siete años, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado.
Los datos muestran que la cifra de feminicidios en 2025 duplicó la registrada en 2024, cuando se documentaron 31 casos.
El último año con un número mayor fue 2017, con 86 feminicidios.
Por municipio, Culiacán concentró 43 feminicidios, lo que equivale a seis de cada diez casos registrados en todo Sinaloa durante 2025.
Le siguieron Ahome con 6 casos, Mazatlán con 5, Navolato con 3 y Concordia con 3. El resto de los municipios reportaron entre uno y cero casos a lo largo del año.
El comportamiento mensual revela que la violencia se intensificó en la segunda mitad del año, con septiembre, noviembre y diciembre como los meses con mayor número de feminicidios, lo que marcó un cierre de año.
Al considerar de manera conjunta los feminicidios y los homicidios dolosos de mujeres, la FGE reportó que 103 mujeres fueron asesinadas en Sinaloa este 2025.
En estos hechos predominó la violencia letal pues el arma de fuego fue el medio más utilizado, con 86 víctimas.
Otros métodos identificados en los registros oficiales fueron asfixia, con 5 casos, arma blanca, con 4, calcinación, con tres, contusiones con tres, estrangulación, con 1, y un caso con medio no determinado.