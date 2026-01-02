$!Sinaloa cierra 2025 con 72 feminicidios, el registro más alto en siete años

Sinaloa cerró el año 2025 con 72 feminicidios, el registro más alto en los últimos siete años, de acuerdo con cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado.

Los datos muestran que la cifra de feminicidios en 2025 duplicó la registrada en 2024, cuando se documentaron 31 casos.

El último año con un número mayor fue 2017, con 86 feminicidios.

Por municipio, Culiacán concentró 43 feminicidios, lo que equivale a seis de cada diez casos registrados en todo Sinaloa durante 2025.