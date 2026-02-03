Sinaloa cierra 2025 con incremento en casos de violación contra mujeres

Sinaloa cerró el año 2025 con un incremento en los casos de violación cometidos contra mujeres, al contabilizarse 338 denuncias, según datos del reporte de Incidencia de Mujeres Ofendidas de la Fiscalía General del Estado.

Las cifras oficiales muestran que este delito ha mantenido una tendencia al alza durante los últimos cinco años.

De acuerdo con el informe, de 2020 a 2021 los casos pasaron de 188 a 281, y a partir de ese periodo la incidencia se ha mantenido por encima de las 300 denuncias anuales.

En 2022 se registraron 317 casos; en 2023, 324 denuncias; en 2024 la cifra aumentó a 333 y en 2025 volvió a incrementarse.

El reporte, actualizado al 31 de enero de 2026, ubica a la violación entre los delitos de mayor impacto cometidos contra mujeres en Sinaloa.

Durante 2025, los municipios con mayor número de denuncias fueron Culiacán, con 93 casos; Mazatlán, con 78; y Ahome, con 57, concentrando entre los tres la mayor incidencia registrada en el Estado.

Posteriormente se ubican Guasave, con 26 casos; Navolato, con 14; Salvador Alvarado, con 11; Badiraguato y El Fuerte, con nueve denuncias cada uno; así como Angostura y Mocorito, con ocho casos respectivamente.

Otros municipios que también registraron denuncias fueron Elota, con siete; Sinaloa municipio, con seis; Choix, con cuatro; Escuinapa, con tres; Rosario, con dos; y Juan José Ríos, Eldorado y San Ignacio, con un caso cada uno.

Cabe precisar que, de acuerdo con las estadísticas generales de la FGE, que no desagregan por sexo, en Sinaloa se registraron 365 casos de violación en total durante 2025.