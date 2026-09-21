$!‘Sinaloa clama por la paz’, dice Graciela Domínguez tras dos años de violencia en Sinaloa

En el mes en el que se cumplen dos años del inicio de la crisis de violencia que ha dejado miles de víctimas en Sinaloa, la Gobernadora Graciela Domínguez Nava afirmó que las familias sinaloenses claman por la paz y aseguró que el Estado, junto con el Gobierno federal y las Fuerzas Armadas, trabaja para recuperar la tranquilidad. Durante la conmemoración del Día Internacional de la Paz, realizada en la Primaria María Díaz Olivas, en Culiacán, reconoció que Sinaloa ha atravesado una etapa difícil y sostuvo que en esa tarea participan los distintos niveles de Gobierno. “Sinaloa, sus familias, ciudadanos y sectores productivos, su niñez y su juventud, claman por la paz y ponerle fin a un periodo doloroso de nuestra historia”, expresó.

La declaración ocurre después de dos años de violencia que comenzaron en septiembre de 2024, tras la confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado citadas en recuentos recientes, entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026 se acumularon 3 mil 800 homicidios dolosos. La violencia también ha alterado actividades económicas, escolares, comerciales y las rutinas de las familias en distintos municipios del estado. En este contexto, Domínguez Nava afirmó que, bajo el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se ha desplegado en Sinaloa todo el recurso humano, material y de inteligencia para restablecer la paz. “A esa tarea estamos todas y todos junto con el gobierno federal y estoy segura de que lograremos la paz y la tranquilidad en un corto tiempo”, sostuvo.

La Gobernadora no obstante señaló que la paz no debe limitarse a la ausencia de violencia, sino que implica construir una sociedad basada en la justicia social, la tolerancia, el diálogo, la solidaridad y el rechazo a la violencia. También llamó a la ciudadanía a involucrarse en los asuntos públicos y colectivos y a promover una cultura cívica que permita resolver los conflictos de manera pacífica. “La paz no es solo responsabilidad del gobierno, sino que también depende de cada individuo y comunidad”, afirmó. El Gobierno federal ha reportado una disminución reciente en los homicidios dolosos en Sinaloa. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública presentados por autoridades federales, el promedio diario pasó de 6.9 homicidios en junio de 2025 a 3.3 en julio de 2026, una reducción de 52 por ciento respecto a ese punto máximo. Sin embargo, el Estado mantiene niveles de violencia superiores a los registrados antes de septiembre de 2024, de acuerdo con análisis recientes que han documentado el impacto de la crisis en homicidios, desapariciones, feminicidios y delitos patrimoniales. Ante estudiantes, docentes y autoridades civiles y militares, la Secretaria de Educación Pública y Cultura, Gloria Himelda Félix, sostuvo que las escuelas también tienen un papel en la construcción de entornos de paz.